El profundo significado detrás de la frase ‘Vicio de Hasbunallah Wa Ni’mal’ que a menudo se dice durante las pruebas de la vida

Jacarta – Al afrontar diversas pruebas y pruebas en la vida, musulmanes recitar a menudo oración «Hasbunallah wa ni’mal wakil» como forma de fortalecerse a uno mismo y a la fe en Alá. Esta frase no es sólo discurso artista, pero tiene un significado muy profundo y una fuerte historia en las enseñanzas islámicas.

El significado de la frase «Vicio de Hasbunallah Wa Ni’mal»

Lingüísticamente esta frase significa:

«Alá es suficiente para ser nuestro ayudante y es el mejor protector».

Este dicho contiene un mensaje sobre la sumisión, es decir, la actitud de entregar todos los asuntos a Allah después de que alguien ha hecho lo mejor que pudo. Esta frase toma forma confianza que sólo Allah puede brindar la mejor ayuda cuando los humanos ya no estén indefensos para enfrentar las pruebas de la vida.

El origen y la historia de esta frase

La frase «Hasbunallah wa ni’mal wakil» fue pronunciada por primera vez por el profeta Ibrahim AS cuando el rey Namrud lo arrojó al fuego. En condiciones muy peligrosas, el Profeta Ibrahim mantuvo la calma y se entregó completamente a Dios.

Aparte de eso, esta frase también se menciona en la sura Ali Imran, versículo 173 del Corán, cuando los musulmanes enfrentaron amenazas del enemigo después de la Batalla de Uhud:

«(Es decir) aquellos a quienes hay personas que les dicen: ‘De hecho, la gente ha reunido un ejército para atacaros, así que tened miedo de ellos’. Entonces esa palabra aumentó su fe y respondieron: ‘Hasbunallah wa ni’mal wakil'».

(QS. Ali Imran: 173)

Este versículo enfatiza que esta frase es un símbolo de fe firme y coraje al enfrentar las amenazas, no solo una expresión de resignación sin esfuerzo.

Los musulmanes suelen decir la frase «Hasbunallah wa ni’mal wakil» cuando se enfrentan a un problema difícil: pérdida del trabajo, enfermedad, traición o fracaso en las pruebas de la vida.

Este dicho es un recordatorio de que todo está bajo el control de Dios y que los humanos sólo necesitan hacer lo mejor que puedan y luego dejarle los resultados a Él.

En un contexto moderno, esta frase también es relevante para calmar el corazón y mantener la salud mental en medio del estrés de la vida. Los psicólogos musulmanes dicen que un dhikr como este puede ayudar a reducir el estrés y fortalecer la confianza en uno mismo, porque alguien siente que no está solo al enfrentar los problemas.