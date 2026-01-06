martes 6 de enero de 2026 – 23:21 WIB
Jacarta -Nabi Noé detenido por sembrar el miedo a su llegada apocalipsis en forma de inundaciones repentinas.
El falso profeta en cuestión es Evans Eshun, conocido como Ebo Noah, quien fue detenido oficialmente por la policía en la víspera de Año Nuevo, también conocido como el 31 de diciembre de 2025.
El hombre de 30 años que fue arrestado por la policía de Ghana afirmó que las inundaciones repentinas durarían tres años e instó a sus seguidores a donar dinero para ayudarlo a construir un arca moderna para sobrevivir.
En agosto de 2025, Ebo Noé afirmó que Dios le había ordenado construir 10 barcos de madera para salvar a la humanidad, como se cita en el sitio. Rusia hoyMartes 6 de enero de 2026.
¿Ebó?.
Durante meses, publicó vídeos en los que se le mostraba supervisando la construcción del barco, pero surgió la controversia después de que informes afirmaran que las donaciones destinadas al proyecto se utilizaron para comprar un Mercedes-Benz, lo que provocó una indignación generalizada en Internet.
Cuando no hubo inundaciones repentinas el 26 de diciembre de 2025, Eshun alias Ebo Noah insistió en que sus oraciones y ayuno durante tres semanas habían persuadido a Dios de posponer el apocalipsis.
«Dios se reveló para redimir. He orado. He ayunado. He donado. Y he construido. A través de mis oraciones, recibí otra visión», dijo.
Sin embargo, unos días después, apareció en el escenario durante el concierto del rapero ghanés Sarkodie y pidió al público celebrar porque el fin del mundo había sido pospuesto.
El incidente de Ebo Noah reavivó el debate público en Ghana sobre las predicciones apocalípticas, la influencia de figuras religiosas falsas y el uso de donaciones solicitadas en nombre de la fe.
La policía de Ghana no ha revelado qué cargos podría enfrentar Evans Eshun, también conocido como Ebo Noah, ni si ha sido acusado formalmente.
