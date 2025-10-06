El profesor de Pattimura supuestamente engaño del proyecto Bore Well Project en Ambon

Ambon, Viva – Uno de los profesores en Universidad de Pattimura Ambon, con las iniciales BW, supuestamente cometió fraude contra una mujer con el Har inicial (44) en Ambon City, Maluku.

Anteriormente, a Har se le ofreció un proyecto de trabajo pozos En 2023, por una de las iniciales, con un total de 30 puntos de perforación sospechosos de su amigo de su profesor.

«En relación con el proyecto, debe pasar por el profesor que lo maneja», dijo Welly Susanto, una persona cercana a la víctima H, lunes (6/10/2025).

Cuando UH invitó a Har a reunirse con un profesor, el profesor de BW ofreció un proyecto de trabajo de pozo a la víctima a un precio de cien millones de rupias.



Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

Con ese precio, la víctima se opuso, pero después de la reunión, la víctima depositó al menos Rp85 millones que se pagó gradualmente al profesor. Primero, los Koban depositaron Rp60 millones, el siguiente fue RP. 25 millones.

Welly Susanto continuó, la víctima se aventuró a depositar tanto como Rp85 millones, porque la víctima estaba segura de que el proyecto se le habría dado, especialmente cuando había un oficial de policía que tenía las iniciales H.

«Durante los siguientes dos años, la víctima no obtuvo un proyecto prometido de pozo, para que se enojara con los perpetradores», dijo Welly.

La víctima también trató de contactar al perpetrador, pero fue muy difícil contactar. Debido a que estaba molesto y se sintió engañado, la víctima finalmente hizo un informe a la policía de Ambon y al arrendamiento de la isla, el 12 de mayo de 2025.

En el informe, el profesor estuvo presente. Durante la reunión en la sala Spkt de la policía de Ambon, hubo un acuerdo entre la víctima y el profesor. El profesor prometió devolver el dinero por un máximo de dos semanas.

«Pero hasta ahora los perpetradores no han mantenido sus promesas», explicó Welly. (Usman Mahu/Tvone/Mahu)