El profesor de la UGM, Zainal Arifin Mochtar, fue aterrorizado por teléfono y amenazado con arrestarlo

VIVA – Profesor de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar descubrir tengo terror vía telefónica de una persona desconocida. Esta noticia fue transmitida por Zainal Arifin en su cuenta personal de Instagram, el viernes 2 de enero de 2026.

En su carga, Zainal Arifin Mochtar también incluyó el número que lo contactó el pasado viernes por la tarde. La persona que llamó con el número +62 838 1794 1429 afirmó ser de la policía de Yogyakarta.

«Acabo de hablar por teléfono. Afirmando ser de la policía de Jogjakarta», escribió Zainal citado desde su cuenta personal de Instagram @zainalarifinmochtar el sábado 3 de enero de 2026.

Según reveló el profesor de la UGM, la persona que llamó le pidió que acudiera inmediatamente a la policía de Yogyakarta con su identificación. La persona que llamó también amenazó con que si no venía, la policía «se llevaría» directamente a Zainal.

«Pidió presentarse inmediatamente y traer su documento de identidad, de lo contrario sería arrestado inmediatamente. Su voz se hizo más fuerte para parecer autoritario», escribió más adelante.

En más de una ocasión, Zainal admitió que en los últimos días también había sido contactado por un número desconocido. El patrón de amenazas también es similar. Sin embargo, Zainal no quiso responder.

«En los últimos días me han contactado dos veces con un acto similar. Simplemente me reí, apagué el teléfono y seguí escribiendo», continuó.

También criticó la frecuente aparición de fraudes telefónicos en la sociedad. Pero lamentablemente no se toman medidas serias contra acciones como ésta.

«Bueno, cualquiera sabe que algo así es una estafa y no está claro. Lo estúpido es que puede llamar muchas veces. Pero en este país a los estafadores como este se les da demasiado espacio libre. Casi nadie ha sido perseguido seriamente. Nuestros datos se compran y venden y se realizan otras actividades fraudulentas», escribió.

En su subida, este profesor de la UGM también le dio un ‘toque’ a estas personas. Mencionó no utilizar el nombre de una institución en particular para asustar y engañar al público.

«En segundo lugar, a los estafadores, no les vendáis a la policía para amenazar y asustar a ciertas personas, eso no tendrá ningún efecto», subrayó.