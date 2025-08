El profesional médico interviene en la situación Embiid de Sixers

Joel EmbiidEl futuro a largo plazo en la NBA se está convirtiendo en una preocupación creciente. El Filadelfia 76ers Star se está recuperando actualmente de su segunda cirugía de menisco en los últimos 18 meses. Los Sixers probablemente comenzarán la nueva temporada sin su antiguo MVP.

Según un miembro anónimo del personal médico de un equipo de la NBA, que habló con Insider de la NBA Brett Siegel de ClutchpointsExiste una creciente preocupación con la capacidad de Embiid para volver al nivel de jugador que una vez fue.

«Cuando se siente una segunda cirugía para intentar y solucionar el problema inicial, y luego continúa lidiando con demoras y más complicaciones, esa nunca es una buena señal», dijo el miembro del equipo médico. «Pocos jugadores han podido regresar de múltiples cirugías y lesiones a la misma parte de su cuerpo, que es lo que Joel está tratando de lograr».

El miembro del equipo médico continuó.

«Para él, específicamente, su historial de lesiones y sus problemas de rodilla se remontan a cuando ingresó por primera vez a la liga. Incluso jugar en el nivel que tiene hasta este punto es notable. Por supuesto, todos quieren verlo de regreso y 100 por ciento saludable, ya que la liga es mejor con todas sus estrellas en la cancha. La realidad aquí es que el daño se ha hecho, y ninguno de nosotros puede darse cuenta de si en realidad es reparable».

Embiid ha luchado con problemas de rodilla durante los últimos dos o tres años. También se ocupó de los problemas persistentes, y nunca ha podido obtener su condicionamiento correcto. La esperanza de que pueda recuperarse y encabezar un empuje del campeonato es probable que piense en este momento.

Embiid puede considerar la jubilación

Al hablar a través de Sirius XM NBA Dash Radio el domingo 27 de julio, los Sixers vencieron al escritor Keith Pompeyo especuló que la carrera de Embiid podría estar llegando a su fin.

«Creo que Joel puede saber que el final está cerca, y esto solo soy yo diciendo, y es como explicar a la gente por lo que ha estado pasando», dijo Pompeyo. «Porque rara vez tienes un chico que te diga cuánto dolor (están adentro) y cuánto están pasando».

Pompeyo continuó.

«Lo que tomé de esto fue que no importa quién esté allí, la cultura es la misma. Y siento que Joel Embiid sabe que puede que no sea esta temporada, pero el final está cerca. Tal vez sienta que no puede jugar al nivel que solía.

Embiid aún puede recuperarse de sus últimas luchas por lesiones. No sería el primer jugador en redescubrir su mejor forma después de varios años de problemas. Sin embargo, dado su historial de lesiones y lo dependiente que está en su juego de pies y movimiento, Embiid puede necesitar aceptar que su carrera está llegando a su fin. Y eso significa que puede retirarse sin un campeonato en su currículum.

Sixers y Embiid se necesitan

Hablando en un episodio del 17 de julio de la NBA de ESPN Today, el informante de la NBA Bobby Marks explicó por qué los Sixers y Embiid se necesitan para tener éxito y por qué la presión continúa aumentando.

«Esta asociación entre Filadelfia y Joel Embiid, no hay vuelta atrás», Marks dijo. «Tienen que hacer que esto funcione, ciertamente desde la perspectiva de la salud de Embiid … el último año de ese contrato es de $ 69 millones, esa es la zona de peligro de los contratos. Entonces, para ambas partes, tienen que hacerlo funcionar aquí, para bien o para mal».

Antes de que los Sixers y Embiid puedan comenzar a soñar con el éxito, primero deben recuperarlo en la cancha. Desafortunadamente para Filadelfia, no parece haber un cronograma para su regreso a las actividades de baloncesto. Como tal, los Sixers pueden verse obligados a navegar los primeros meses de la temporada sin su superestrella Big Man. Afortunadamente, eso es algo que el equipo de Nick Nurse se ha acostumbrado en los últimos años.