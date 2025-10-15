El profesional de ‘Dancing With the Stars’ Pasha Pashkov sobre las críticas a Carrie Ann Inaba

Mientras «Bailando con las estrellas“La noche de dedicación estuvo llena de amor y positividad, hubo algunos momentos que dejaron a algunos de los profesionales sintiéndose poco felices.

Aunque Danielle Fishel y Pasha PashkovLa broma durante el episodio del 14 de octubre estaba lleno de Nostalgia de “El chico conoce al mundo”juez Carrie Ann Inaba No quedó impresionado.

«Me encantan los retrocesos, pero tengo que decir esto. Algunos de tus bailes empiezan a parecer como si estuviera viendo el mismo baile una y otra vez», dijo, recibiendo fuertes abucheos del público. «Intenta dar un poco más de variedad en cuanto a la dinámica. Esto también depende de ti, Pasha».

Aunque Fishel ha expresado su deseo de recibir comentarios de los jueces, Pashkov no estaba entusiasmado con el comentario.

«No estaba feliz. Siempre me pongo protectora. Para mí, ese comentario me pareció injusto, especialmente porque dijo que los bailes se parecían. Pero la cosa es que hizo Tengo un paso rápido y tuvimos una broma esta semana. Son dos bailes muy, muy parecidos”, explicó a Variedad después de la rutina. «Si tuviéramos bailes que fueran drásticamente diferentes y sintieran lo mismo, lo entendería. Pero, basándonos en los bailes que tuvimos, sentí que eso no tenía sentido para mí. En mi corazón, soy sobreprotectora porque sé lo duro que está trabajando Danielle. No creo que ella mereciera ese comentario».

Fishel añadió que entendía tanto el comentario de Inaba como lo que decía Pashkov. También señaló que el baile de estreno de su serie fue un tango, un estilo que suele ser más serio.

“Mi tango fue una historia sobre mi superación del cáncer de mama. También fue el primer episodio de ‘Dancing With the Stars’ donde me presentaban a la gente nuevamente. No había manera de que pasara mi primera semana sin sonreír y mostrar lo que sentía», dijo Fishel. «Así que tuve un tango en el que sonreí, luego tuve un cha-cha en el que sonreí, luego tuve un paso rápido en el que sonreí, y ahora, esta noche, tuve un jive en el que sonreí. No se equivoca… Todo lo que sé es que la próxima semana será el escenario perfecto para nuestro tango argentino”.

Pashkov no fue el único bailarín profesional sorprendido por los jueces durante la noche de inauguración. Alan Bersten estaba visiblemente molesto cuando él y su compañera Elaine Hendrix recibieron una puntuación de 29 sobre 40 por su foxtrot. Después de que las cámaras dejaron de grabar, salió enojado del palco antes de regresar y asegurarle a Hendrix que había hecho un gran trabajo.

«Creo que Elaine lo arrasó por completo y estoy muy orgulloso de ella. Es una competencia dura y quiero que sepa que está haciendo un buen trabajo», dijo. Variedad. “Me sorprendió [by the 7s]. Veo a Elaine trabajando muy duro todos los días y no vemos votos. Sólo recibimos comentarios rápidos de los jueces y los respeto. Pensé que hizo un gran trabajo”.

“Dancing With the Stars” se transmite por ABC y Disney+ los martes y se transmite al día siguiente en Hulu.