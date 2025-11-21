El Prof. Deby Vinski preside la Cumbre Mundial 2025; Indonesia desempeña un papel importante en el desarrollo de células madre

Ámsterdam, EN VIVO – Indonesia ha vuelto a recibir una atención positiva en el mundo científico internacional. Prof. Dr. Deby Vinski, MSc, PhD, quien actualmente se desempeña como Presidente del Consejo Mundial de Célula madre (WOCS) en Ginebra y presidente del Consejo Mundial de Medicina Preventiva, Regenerativa y Antienvejecimiento (WOCPM) en París, designado para presidir la Cumbre Mundial sobre Células Madre, Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa 2025 en Ámsterdam, Países Bajos.

Este nombramiento es una forma de reconocimiento del papel del Prof. Deby en el desarrollo de la medicina regenerativa. Además de marcar el importante progreso de Indonesia en el escenario global, esto también muestra la creciente contribución de los investigadores y científicos indonesios al desarrollo de futuras terapias. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El profesor Deby, ampliamente conocido en la comunidad científica mundial en el campo de las células madre y el antienvejecimiento, ha dirigido diversas investigaciones regenerativas a través del Centro de células madre Celltech en Vinski Tower Yakarta. Aunque a menudo se asocia con la innovación y los logros científicos, el viaje de Deby al mundo médico comenzó con una motivación personal: ayudar a su padre enfermo.

Apoyo político que fomente el ecosistema de investigación

El desarrollo de células madre en Indonesia en los últimos años también ha sido impulsado por la política gubernamental. El presidente Prabowo Subianto brinda apoyo para el uso de tecnología médica regenerativa en los servicios hospitalarios, incluso colocando el laboratorio nacional de investigación como socio de desarrollo en el Hospital Central de Defensa Nacional (RSPPN). Varias partes consideran que este paso forma parte de los esfuerzos para fortalecer la independencia de la tecnología sanitaria.

Enfoque científico de la cumbre: de CRISPR a la impresión de órganos

En su declaración, el Prof. Deby enfatizó que la agenda de la Cumbre 2025 se centra en los esfuerzos globales para construir prácticas médicas regenerativas que estén integradas y basadas en evidencia científica.

«A través de esta cumbre, queremos unir a expertos mundiales para construir un ecosistema de medicina regenerativa que sea ordenado, seguro y basado en evidencia científica. Este impulso es muy importante para fortalecer la innovación, la seguridad del paciente y abrir una nueva era de la terapia con células madre, la terapia genética y la ingeniería de tejidos», dijo el profesor Deby en su declaración, citada el viernes 21 de noviembre de 2025.

Entre los principales focos de discusión se encuentran las células madre y la medicina regenerativa, la tecnología de impresión de órganos, la ingeniería de tejidos, la terapia génica moderna como CRISPR y la ética y regulaciones globales relacionadas con esta práctica. También son de interés otros temas como la terapia de exosomas, los biomateriales y los enfoques antienvejecimiento basados ​​en mitocondrias.