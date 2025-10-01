El productor y ex crítico de variedades fue 92

Ron Silvermanproductor de películas que incluyen «Brubaker» y ex decano en el Instituto de Cine Americanomurió en julio en Medford, Oregon. Tenía 92 años.

Después de trabajar como reportero en la República de Arizona, Silverman se unió Variedad diariaRevisión de películas con el lema «Ron» a partir de 1957. Silverman comenzó su carrera en producción con Red Lion Films, una compañía independiente de 20th Century Fox dirigida por Mark Robson, avanzando en la televisión en Leslie Steven’s Daystar Productions y Warner Bros. TV.

Silverman tenía varios créditos como escritor de televisión, trabajando en dos episodios de la serie «Wild Wild West». Durante 18 años, Silverman colaboró ​​con Ted Mann, el expositor de Minneapolis que compró la cadena general nacional. Durante sus años trabajando junto a Mann, Silverman trabajó como productor en proyectos como «Brubaker», «Buster y Billie», «Lifeguard» y «Krull».

Silverman se unió a la facultad del American Film Institute en 1981, trabajando como guía para los compañeros de primer año en sus clases y en sets de producción cinematográfica en los Ángeles. Después de servir como decano de estudios durante tres años, Silverman y su esposa se mudaron a Ashland, Oregon y luego a la cercana Medford, donde residió antes de su muerte.

Además de su trabajo en cine y televisión, Silverman lideró una serie de tableros sin fines de lucro, incluidas la transmisión pública del sur de Oregon, la Sinfonía Rogue Valley y el Centro de Artes Escénicas de Medford, The Craterian Theatre.

Silverman es sobrevivido por sus dos hijos, Kathy Leininger y Mark Silverman, tres hijastros, siete nietos y cuatro bisnietos.

Se pueden hacer donaciones al Fondo de Teatro Musical Myra & Ron Silverman Teen en el Teatro crateriano.