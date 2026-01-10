El productor y director de ‘Seinfeld’ tenía 86 años

Tom Cheronesel director y productor mejor conocido por trabajar en 81 de los primeros 86 episodios de “Seinfeld» durante los primeros cinco años del programa, falleció a los 86 años.

Cherones murió el 5 de enero en su casa de Florence, Oregon, a causa de la enfermedad de Alzheimer, anunció un portavoz de la familia.

El primer crédito de Cherones como director de “Seinfeld” fue el segundo episodio de la comedia, “The Stakeout”, que se emitió en mayo de 1990. Conocido por usar camisas hawaianas en el set, contribuyó al lenguaje visual del programa al filmar con múltiples cámaras de una manera que logró una apariencia más cinematográfica que la estética estándar de la comedia de situación. Luego dirigió muchos de los episodios más experimentales del programa, incluidos «The Chinese Restaurant», «The Parking Garage» y «The Contest».

Cherones apareció ante la cámara una vez durante su carrera en “Seinfeld”, interpretando a “el director” en el episodio de la cuarta temporada “The Pilot”, en el que dice que iba a “destrozar a ese pequeño”. [Jason Alexander’s George Costanza] uno nuevo”.

Cherones recibió seis nominaciones al Emmy por “Seinfeld” y, en 1993, compartió el codiciado premio a la mejor serie de comedia con los creadores Larry David y Jerry Seinfeld, entre otros. También ganó un premio DGA y un Globo de Oro por la comedia.

Nacido el 11 de septiembre de 1939 en Tuscaloosa, Alabama, Cherones se graduó en periodismo en la Universidad de Nuevo México en 1961. Después de servir como oficial en la Marina de los EE. UU. hasta 1965, obtuvo una maestría en comunicación audiovisual y cinematográfica de la Universidad de Alabama en 1967.

Cherones produjo y dirigió varios programas y episodios de series en varias filiales de PBS antes de unirse a la estación WQED en Pittsburgh, donde trabajó en producciones que incluyen “Mister Rogers’ Neighborhood”.

Se mudó a Los Ángeles en 1975 y trabajó como gerente de producción de “General Hospital” y “Welcome Back, Kotter”. Más tarde se convirtió en productor independiente, trabajando con Warner Bros., ABC, CBS, Paramount, Lorimar y Mary Tyler Moore Productions. En 1980 escribió y produjo el largometraje “Dos de Corazones” para la televisión pública y por cable. Sus créditos también incluyen “Caroline in the City”, “NewsRadio”, “Ellen”, “Boston Common”, “Growing Pains”, “Ladies Man”, “The Pitts” y “Desperate Housewives”.

Cherones finalmente regresó a la Universidad de Alabama, donde impartió una clase de producción televisiva durante 12 años, de forma gratuita.

Cherones estuvo casado con Bobby Cherones, con quien tuvo dos hijos, y luego con Joyce Keener hasta su muerte en 2006. Le sobreviven su esposa, Carol E. Richards; su hija, Susan Cherones Lee y su esposo Daniel; hijo, Scott Cherones y su esposa, Linda; y nietos Jessa y Thomas Cherones, así como varios hermanos, cuñadas, sobrinas y sobrinos.