El mercado francés de taquilla ha sido maldito últimamente, pero el productor francés Hugo Selignac ha sido algo inmune a la penumbra en curso.

Un parisino moderno que dice lo que piensa, los fumos en cadena y le encanta ganar, Selignac a menudo se ha encontrado detrás de cualquier otro éxito local, con películas audaces como «Beating Hearts» de Gilles Lellouche, «The Second Act» de Gilles Lellouche, el Actival Raphael de Quentin Dupieux, o de este año. teatros, incluso con audiencias más jóvenes.

Compartir el mismo propietario que el Plan B de Brad Pitt (Mediawan), Selignac’s Chi-fou-mi Productions ahora está listo para comenzar un nuevo capítulo con su película más ambiciosa hasta la fecha, el thriller distópico de 40 millones de euros de Cedric Jiménez «Dog 51». Este último se estrenará en la noche de cierre del Festival de Cine de Venecia y tendrá su estreno en América del Norte en Toronto con las próximas paradas planificadas en Busan y Zurich. Selignac también hará su debut productor de la producción en inglés con los próximos dos proyectos de Dupieux, así como el seguimiento de Harax y el romance musical «Annette» de Marion Cotillard-Adam «Annette». y tiene proyectos establecidos con Alain Chabat y Jonathan Cohen.

Hablando con Variedad Antes de «Dog 51» de Venice Premiere, Selignac señaló que la película marcó su 13ª colaboración con su pareja de larga data Estudio y su apuesta más audaz hasta ahora. Studiocanal ya había hecho su mayor inversión en una película francesa con «Beating Hearts» y resultó convertirse en el mayor éxito francés del grupo, habiendo recaudado más de $ 36 millones de 5 millones de admisiones en Francia en 2024-2025. También es la tercera película de Jiménez con Selignac, después de un par de exitosos thrillers contemporáneos «The Stronghold» y «November», que tocó en Cannes.

«Tuvimos un gran libro de Laurent Gaudé y un guión fuerte, escrito por Olivier Demangel y Cedric Jiménez, tuvimos un elenco, tuvimos ambición, también tuvimos esta relación muy cercana con los mismos socios: Studiocanal, Netflix, Televisions de France, y eso es un equipo ganador porque estamos rodando de ‘The Stronghold’ ‘November’ ‘November’ ‘,» Seligny, «Selign,» Selign, «Selign,» Selign, «Seligna Con vistas a los jardines de las mellas.

«‘Dog 51’ fue impulsado una vez más por nuestro deseo de hacer películas que se conviertan en eventos que hablan de audiencias, que tienen una calidad cinematográfica real, con grandes actores, una puesta en escena salvaje, y que se destacan de alguna manera porque nos divierten haciendo cosas diferentes y originales», dice Selignac, que «Dog 51» comparte algunas similares con «el bastón» y «noviembre» en eso «en eso». Futro cercano gobernado por AI.

Protagonizada por dos de los actores más financiables de Francia, Adèle Exarchopoulos («Beating Hearts») y Gilles Lellouche («The Stronghold»), «Dog 51» se desarrolla en un futuro cercano, en París. La ciudad está segregada en tres zonas que separan las clases sociales, con puntos de control que regulan el movimiento entre ellas. Alma, una poderosa IA predictiva, una poderosa IA predictiva que ha revolucionado el sistema policial, está siendo monitoreado por Alma, una poderosa IA predictiva que ha revolucionado el sistema policial. Pero cuando el creador de Alma es asesinado, Salia, un agente de élite de la Zona 2, y Zem, un policía desilusionado que vive entre los marginados en la Zona 3, se ven obligados a unirse para liderar la investigación y formar un vínculo poderoso. El elenco está completado por Louis Garrel, Artus, Romain Duris y Thomas Bangalter, la mitad del pionero dúo electrónico francés Daft Punk que interpreta al enigmático creador de Alma.

La película, que presenta una acción impresionante y VFX, tiene el alcance completo y la escala de una película de ciencia ficción adecuada en la que los cineastas franceses rara vez se han atrevido a aventurarse, con la excepción de Luc Besson, especialmente con «The Fifth Element» y más recientemente con «Valerian». «Dog 51» casi no llegó a Venecia. Salió de la postproducción solo días antes del estreno en el Lido. A partir de ahí, se reproducirá en Toronto antes de ser lanzado en Francia el 16 de octubre, la misma fecha de lanzamiento que «Beating Hearts».

El año pasado, ‘Beating Hearts’ vendió 5 millones de admisiones y fue lanzado el 16 de octubre, así que cuando vimos, en medio de la filmación de ‘Dog51’, que esa misma fecha de lanzamiento estaba disponible, saltamos sobre él «, dice Selignac, quien podría ser un poco supersticioso. Pero, como él lo señala,» Beating Hearts «envolvió el rodaje antes de» Dog 51 «. «¡Todavía necesitamos agregar algunos efectos especiales y mezclar!» Él dice.

Al nunca haber abordado una película con ese nivel de presupuesto, Selignac dice que una de sus obsesiones con «Dog 51» es el maximizar el valor de producción.

«Escuchar que los 40 millones de euros son notables en la pantalla es el cumplido más significativo para mí porque cuando le pides a los financieros mucho dinero, no quieres decepcionarlos», dice, antes de agregar que «el éxito de una película no es realmente algo que podamos controlar, pero si un financiero me dice,» ¡Maldita sea, te dio mucho dinero, pero se muestra en la pantalla «, al menos es un logro. Él dice con una risa.

A principios de esta semana, «Dog 51» también se proyectó para expositores de las principales cadenas de cine, Pathé, CGR, Kinepolis, MK2 y UGC. «Fueron atacados y algunos dijeron que podría ser la película que despierta el mercado», dice Selignac, aludiendo a la crisis de taquilla en curso en Francia. «Las admisiones teatrales son catastróficas, así que espero que podamos ayudar a despertar las cosas en la dirección correcta con ‘Dog 51», continúa el productor.

Además de las escenas de acción y los efectos visuales, la película también cuenta con una partitura memorable, incluida una de las canciones más emblemáticas de Pink Floyd, «Wish You Were Here».

Cuando se le preguntó cómo lo logró, dice Selignac. «Acabamos de pagar. Era mucho dinero, pero eso es genial. Es una de las mejores canciones del mundo».

«Eso es parte de la alegría de tener un presupuesto que se ajuste a tus ambiciones, puedes hacer las cosas», dice, «como las grandes indies estadounidenses, donde el puntaje a menudo juega un papel importante en desencadenar un fuerte impacto emocional y una duradera».

En última instancia, Selignac dice que el mayor costo en una película como «Dog 51» proviene de las escenas de acción que «requieren una enorme cantidad de escenas para que la edición pueda tener un ritmo rápido», dice el productor, marcando que una de la escena de acción más grande dura 10 minutos y requerir dos semanas de filmación.

Al igual que las dos películas anteriores de Jiménez, hay un subtexto social y político en «Dog 51», que Selignac era importante para tejer de una manera sutil. Si bien la película se puede describir fácilmente como una película de ciencia ficción, el productor bromea que Jiménez no siguió los pasos de Steven Spielberg, quien pasó seis meses en la oficina de Steve Jobs para tener la gran idea del «informe minoritario». «Cedric se vio más obligado por la idea de seguir estos» personajes, permanecer cerrados de sus emociones, tener algo de acción y un telón de fondo social «.

«Quería hablar principalmente de personajes que están un poco desconectados de la vida, que se encuentran entre sí y juntos sentaron las bases para un levantamiento nacional. Por lo tanto, fue muy humano, siempre. De hecho, ‘Bac Nord’, y en ‘noviembre’, se trataba de personas que luchan contra el sistema, y ​​en ‘Dog 51’ se trata de personas que, a medida que investigan, se convierten en el objetivo de un sistema que quiere destruirlos y ellos intentarán salir de ella.

En el horizonte, Selignac está desarrollando proyectos aún más grandes, incluido uno que lo reunirá una vez más con Jiménez y sacará al cineasta de su zona de confort. El proyecto, cuya trama exacta permanece en Wrap, es una película que traza la vida de Johnny Halliday, el difunto Rockstar francés que fue apodado el Elvis francés. Johnny será interpretado por Quenard, con un guión que Jiménez escribió por Demangel. La película comenzará a filmarse en la primavera.

En la lista de Chi-Fou-Mi también se encuentra los próximos dos proyectos en inglés de Dupieux que han atraído a los actores de la lista A, dice Selignac, señalando que los actores estadounidenses les gusta la raza de comedia de espíritu libre de Dupieux.

Mientras continúa trabajando con los mismos directores, Selignac también está trayendo nuevos al redil, incluido el autor francés Leos Carax, quien se cree que está trabajando en un proyecto aún más grande que «Anette», un romance musical que se abrirá a Cannes en 2021. El productor también está abordando un nuevo opus en la franquicia de «Asterix y Obelix» que será dirigida por la comedia francesa Jonathan.