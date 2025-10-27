El productor de ‘Transformers’ Mark Vahradian lidera la visita a Hollywood España

En un intento por aprovechar los generosos incentivos fiscales y logísticos de España, los productores de Hollywood Mark Vahradian («Transformadores“), Andrés Lazar (“francotirador americano“), Craig Flores (“Crawl”) y Ben Everard (“Yes Day”) encabezaron un grupo de productores de primer nivel que asistieron “Élite” productores Estudios Zeta‘ cumbre creativa inaugural y reunirse con actores clave de la industria local.

Concebida y organizada por el manager Jon Kanak, representante de Zeta Studios en Hollywood, la cumbre pretendía servir como un “puente” estratégico hacia Hollywood, destacando tanto la experiencia creativa de Zeta como los codiciados incentivos de España.

Además de mantener reuniones con diversas instituciones en Madrid, la delegación visitó algunos de los principales centros de producción españoles, entre ellos Canarias y los estudios Ciudad de la Luz en Alicante.

Destacando la posición de Zeta Studio como «una de las empresas más dinámicas de Europa», detrás de éxitos como «Elite» y «Olympo» en netflix y “Cuando nadie nos ve” en HBO máximoKanak señaló que la “cumbre tiene como objetivo canalizar ese impulso hacia asociaciones con los principales productores estadounidenses y demostrar cómo los equipos, las instalaciones y los incentivos de España la convierten en uno de los centros de producción más atractivos del mundo”.

Dijo Vahradian: «Zeta es una prueba de que España tiene un poderoso centro de producción que crea contenido que compite a nivel internacional. Con un fuerte liderazgo, la compañía aprovecha las diversas ubicaciones de España y los incentivos fiscales para desarrollar una lista en constante expansión. Este enfoque establece a Zeta como una compañía de producción con verdadero alcance global».

Marcando una nueva y audaz fase en sus planes de expansión internacional, Zeta Studios reveló que de este evento ya han surgido múltiples proyectos y asociaciones que se anunciarán en breve.

Antonio Asensio, CEO de Zeta Studios, subrayó el compromiso internacional de la compañía: «Con esta primera Cumbre Creativa, reafirmamos nuestra dedicación a posicionar a Zeta Studios como un puente natural entre EE.UU. y Europa. España ofrece talento creativo excepcional, ubicaciones únicas e incentivos competitivos que nos sitúan en una posición privilegiada. Como empresa, hemos demostrado que podemos competir a escala global y ahora, al asociarnos con Hollywood, estamos consolidándonos como uno de los actores líderes en la producción internacional”.

Zeta ya ha estado estableciendo un punto de apoyo en América Latina, cerrando acuerdos con Wattpad Webtoon Estudios desarrollar novelas web latinoamericanas en español, comenzando con la adaptación de “Follow My Voice” de Ariana Godoy y asociándose con Conspiração de Brasil para crear “Bajo presión”, una nueva versión en español del popular drama de Globo “Under Pressure”.

El estudio ha estado produciendo una gran cantidad de originales para plataformas como HBO Max (“García!”), Netflix (“Olympo”), Prime Video (“Best Days”), Movistar Plus+ (“La vida Breve”) y Atresplayer (“Red Flags”).

En 2023, Zeta Studios nombró al veterano ejecutivo de televisión Marcelo Tamburri en la Ciudad de México como su jefe de contenido internacional.

Los próximos estrenos o proyectos actualmente en producción incluyen “Leo & Lou”, el primer largometraje del director Carlos Solano; “La maleta”, una comedia de acción dirigida por Carlos Therón y coproducida con Telecinco Cinema y “Los Secretos de la Cortesana” (“Los Secretos de la Cortesana”), una nueva serie de época ambientada en el siglo XVIII.th España del siglo, para Netflix.