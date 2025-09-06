El productor de ‘Tiger Crouching’ reúne estrellas de artes marciales para ‘Furious’

Coreógrafo de acción convertido en director Tanigaki kenji está apostando a que el público tiene hambre de auténtico cine de artes marciales. Su nueva película, «El furioso«Que se estrena en el mundo en el Festival de Cine de TorontoLa sección de Midnight Madness 6 de septiembre, reúne lo que puede ser la colección más formidable de talento de acción asiática desde la Edad de Oro de Hong Kong.

«Quiero decirle al mundo que todavía estamos vivos y que somos capaces de hacer una película de acción aún mejor para el mundo», dice el veterano productor Bill Kong, cuyos créditos incluyen «Tigre agachado, Dragón oculto» y «Héroe». Kong, que no había hecho una película de artes marciales en años, se remontó al género después de reflexionar sobre su estado actual. «Han pasado más de 10 años desde que salió ‘The Raid’. ¿Dónde están todas las grandes formaciones de arte marcial?», Dice.

La respuesta, Kong y Tanigaki, se encuentra en «The Furious», un thriller de tráfico de niños que sigue a dos hombres, un padre que busca a su hija secuestrada y un periodista que busca a su esposa desaparecida, ya que desatan sus habilidades de combate contra un sindicato criminal en un país del sudeste asiático sinnernado. Después de Tiff, la película muestra el Strand Passion Midnight de Busan.

El elenco pan-asiático de la película se lee como un Who’s Who of Contemporary Action Cinema. Xie Miao, quien protagonizó Jet Li en clásicos como «La nueva leyenda de Shaolin», interpreta al desesperado padre Wang Wei. Joe Taslim de «The Raid: Redemption» retrata al periodista Navin, mientras que el conjunto incluye a la estrella de acción tailandesa Jeeja Yanin («Chocolate»), el artista marcial indonesio Yayan Ruhian, el luchador japonés-estadounidense Joey Iwanaga y la estrella en ascenso Brian Le.

«Cada actor tiene sus antecedentes únicos», explica Tanigaki, cuyos créditos de coreografía incluyen «SPL», «Flash Point» y el reciente éxito de taquilla de Hong Kong «Crepúsculo de los guerreros: amurallados». «Simplemente traigo su pureza y su singularidad».

Para Taslim, el proyecto representaba un desafío creativo y una misión personal. «Soy bastante exigente, porque a pesar de que la gente me conoce como un tipo de acción, la acción debería complementar la historia, y la historia debe ser lo principal», dice. El actor indonesio se sintió particularmente atraído por la exploración de la película del tráfico de niños en el sudeste asiático. «Es algo personal para mí. Tengo tres hijos. Esta es una historia en el sudeste asiático que todavía está sucediendo ahora, que la gente necesita escuchar».

Lo que distingue a «The Furious» de la tarifa de acción típica es su compromiso con la autenticidad. Tanigaki, quien ha pasado más de 20 años como colaborador clave de Donnie Yen, aseguró que cada secuencia de pelea exhibiera las genuinas habilidades de artes marciales de los actores sin depender en gran medida de los dobles de acrobacias.

«La acción es muy diferente de ‘Walled in'», señala Tanigaki. «Estamos muy centrados en el realismo, y estoy satisfecho de que estamos presionando los límites de las películas de artes marciales».

La pieza central de la película es una secuencia de lucha climática de cinco vías ambientada en una estación de policía que requirió una extensa sesión de 18 días, que Kong describe como «más grande que nada porque es algo que rara vez se ve». La escena reúne a cinco combatientes de diferentes orígenes, cada uno impulsado por su propia furia.

«Todos enojados. Todos furiosos. Por eso esta película se llama ‘Furious'», dice el Helmer.

Taslim compara el desafío con una actuación musical: «Si quieres crear un gran arte, hay un sacrificio que tienes que pagar. En escenas de acción, a veces es seguro usar el doble, pero falta algo. Es una canción: no puedes reemplazar a un vocalista en el medio cuando hay una nota alta».

Mientras que «The Furious» rinde homenaje a los clásicos de artes marciales, incluido «The Big Boss» de Bruce Lee, los cineastas lo ven como una progresión en lugar de una mera nostalgia. La película evoluciona de homenaje al estilo de los años setenta hasta sensibilidades de acción contemporánea.

La producción, filmada completamente en Bangkok, incluye numerosos huevos de Pascua para fanáticos del género, desde opciones de disfraces hasta referencias de coreografía. Pero Tanigaki enfatiza que el núcleo emocional impulsa todo.

«Cada vez que la coreografía, la acción y la emoción deben quedarse, deben caminar juntos», dice. «Tenemos ese objetivo mutuo de hacer una película de acción muy emocional».

Kong ve a «The Furious» como parte de una misión más amplia para revitalizar el cine de acción asiático para el público global. «Queremos decirle al mundo que todavía hay buena acción, películas de arte marcial. Estamos aquí».

El viaje de la película refleja esta ambición. XYZ Films, conocida por la franquicia «The Raid» y «The Night Comes for Us», está manejando las ventas internacionales, mientras que las películas de Kong Edko se distribuirán en el Gran China.

Si bien los cineastas permanecen enfocados en la recepción de la audiencia, son optimistas sobre continuar su colaboración. «No hay nada que quiera más que trabajar con el mismo equipo de personas», dice Kong cuando se le pregunta sobre posibles secuelas.

Taslim se hace eco del sentimiento: «Es un equipo de ensueño … trabajando con Bill y Tanigaki, fue un honor».

Mientras el cine de artes marciales busca reclamar su prominencia global, «The Furious» representa un retorno a la cine de acción auténtica y una declaración de intención de los veteranos de la industria decididos a demostrar que la coreografía de una gran lucha como la narración de historias convincentes aún pueden cautivar al público en todo el mundo.