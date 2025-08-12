La próxima película de Kenia «Sun and Moon» («Jua Na Mwezi») está lista para sorprender a los espectadores.

«Raramente vemos estos momentos de alegría, ternura y comunidad en nuestras pantallas, y con esta película, queremos cambiar eso», dijo su director, Omar Hamza.

«Es una película que explora la complicada dinámica de la familia y las tensiones tácitas que los dan forma. En el fondo, es una historia sobre la experiencia adolescente en África, una que reconoce los desafíos pero también celebra los pequeños momentos humanos que hacen que valga la pena».

Programado para filmar del 5 al 15 de octubre, «Sun and Moon» también representa la próxima característica para entrar en producción para el productor June Wairegi quien el martes ganó un premio de mercado de Mecas en las puertas abiertas de Locarno. Fue juzgado por el evento de las Islas Canarias por su «Desarrollar una línea de proyectos independientes que encontramos valiente e inspirador. Ella transmite creatividad, sentido de iniciativa y una visión que se conecta con nosotros», dijo en un comunicado.

En el África de Locarno centrado en el África Puertas abiertasWairegi también presentó «The Color Yellow» («Manjano»), dirigido también por Omar Hamza. Una película de acción romántica, sigue a Rama, recién salido de la escuela secundaria, quien reúne un equipo de inadaptados para lograr un atraco para financiar su fuga con una niña que ha sido prometida a otra persona.

Haciéndose eco del espíritu de las «queridas gemas independientes estadounidenses del presupuesto medio» como «The Way Way Back» y «Little Miss Sunshine», «Sun and Moon» está escrito y dirigido por Hamza y actualmente en preproducción.

Según lo declarado por el productor Wairegi, combinará «humor incómodo, drama familiar y autodescubrimiento agridulce» siguiendo a Hawi, una «mariposa antisocial» de 17 años. Ella tiene un objetivo: unirse a sus compañeros de clase en un viaje escolar al Monte Kenia. Pero su padre quiere tomar unas vacaciones en su casa rural de la infancia, que está cerca de la montaña.

Mientras está tramando su escape, la tía Sulwe también aparece, todavía fallando un rencor por las escandalosas memorias de su hermano «Mi padre, el borracho». Pronto, una tranquila visita familiar se convierte en un campo de batalla a fuego lento.

«Al igual que ‘Lady Bird’, la película captura el empuje y el tirón crudo entre padres e hijos, centrando a una adolescente incómoda que encuentra aliados inesperados. En el fondo, la película es desordenada, divertida y muestra un tierno retrato de los lazos frágiles que mantienen una familia unida», dijo.

Wairegi y Hamza tienen su sede en Giza Visuals, una casa de producción con sede en Nairobi fundada en 2018. La compañía ya está detrás de cuatro películas de género de micro presupuesto independientes, con una pizarra «dedicada a películas de género» y nuevos proyectos ambiciosos desarrollados como INTL. coproducciones.

«La película recibió una subvención de África No Filter, una organización dedicada a apoyar el desarrollo de historias que representan a África más allá de los estereotipos», dijo Wairegi.

«Giza Visuals es una potencia en el cine de micro presupuesto en Kenia, y la subvención junto con una inversión significativa de la compañía para llenar el vacío financiero en el presupuesto nos ofrece la oportunidad de promover nuestro compromiso con las historias africanas matizadas y positivas».