El productor de ‘The Big Fuck-Up’ se prepara para lanzar la atrevida comedia dramática ‘Boho’

Después de arrasar en Canneseries con “The Big Fuck-Up”, la principal productora flamenca Jonnydepony se está preparando para lanzar una comedia dirigida por mujeres milenarias “bohemia.” Creada por Abbie Boutkabout y dirigida por Olympia Allaert, la comedia dramática está ambientada en el vibrante barrio de Borgerhout en Amberes y cuenta con danza y música con coreografías intrincadas para contar las historias entrelazadas de tres amigos. La serie se encuentra actualmente en edición bloqueada, con Jonnydeponny usando mipcom como su primera introducción adecuada al mercado. Streamz tiene los derechos belgas.

“Boho” sigue a tres treintañeras: Kima, su hermana Nawal y su amigo Alex. Cuando el mundo aparentemente estable de Kima se pone patas arriba, ella se sumerge de cabeza en actividades artísticas largamente enterradas que la hacen enfrentar viejos sueños, presiones familiares y dudas paralizantes sobre sí misma. El espectáculo está protagonizado por Ikram Aoulad, la comediante y presentadora Serine Ayari y la artista de hip hop Miss Angel.

hablando con Variedad Antes de Mipcom, Allaert dice que se sintió «inmediatamente» atraída por la historia. «Tuve una agradable charla con Abbie porque ella imaginó esta historia y estos personajes de una manera que no quiere señalar ninguna diferencia. Quiere mostrar las similitudes de sus expectativas, caminos y elecciones».

Helen Perquy, copropietaria y productora de Jonnydepony, dice que esta es una serie sobre «tres personas que viven sus vidas». ‘El hecho de que haya tres personajes de color no es la historia. Hay mucha alegría, alegría y ternura entre los personajes. Abbie dijo que, cuando era niña, nunca había visto una serie en Flandes donde pudiera verse a sí misma en la pantalla y esta es una historia para todas las personas que sentían lo mismo”.

Perquy enfatiza que estuvo involucrada en el desarrollo de la serie desde el principio y dijo que sentía que el programa tenía “una voz auténtica”. Una vez que consiguieron el fondo de producción VAF, el veterano productor sintió que era “importante” tener una fuerte presencia de talento femenino tanto en el reparto como en el equipo. El resultado es que todas las jefas de departamento de “Boho” son mujeres. «Hoy en día hay mucho talento femenino, pero simplemente no lo vemos lo suficiente. Como productora, siempre trato de impulsarlo».

jonnydepony / Maarten De Bouw

Pero Perquy está cansado de vender “Boho” únicamente por este hecho, reiterando que tener todas mujeres jefas de departamento “no debería parecer una elección audaz”. «Nadie ve nunca un espectáculo en el que todos los jefes de departamento son hombres y toma nota de ello. Lo atrevido de ‘Boho’ es la inclusión de la danza y la música en la forma en que contamos la historia».

La danza está en el corazón de la narración de la serie, perfectamente entretejida en la narrativa como coreografías espontáneas que emergen de emociones, pensamientos o palabras para ofrecer vislumbres íntimos de la vida interior de Kima. Las secuencias de baile se complementan con pistas personalizadas y música con licencia cuidadosamente seleccionada, creando un paisaje sonoro culturalmente estratificado y que combina géneros que respalda la atmósfera única del espectáculo.

«Es una decisión realmente audaz implementar la danza y la música», dice Allaert. «Nos sentimos atraídos por los sentimientos de los personajes principales y cómo experimentan ese mismo momento. Sentí que ofrecía una sensación de reconocimiento. Todos hemos pasado por eso alguna vez cuando escuchas música en tus años mientras caminas por la ciudad y el mundo se abre de otra manera».

La ejecutiva se toma un momento para resaltar cómo la competencia entre emisoras y streamers “ha dado un impulso a la creatividad” en su país. «En BélgicaSiempre hemos sido creativos, pero hemos abierto los ojos al mercado internacional”.

El productor desconfía, sin embargo, del actual momento financiero y sociopolítico en Europa y el resto del mundo. «También sentimos mucho la crisis económica y sería una verdadera lástima que se perdiera toda esta fructífera creatividad. He estado en el negocio durante mucho tiempo y me rompe el corazón ver a los jóvenes talentos en este momento a quienes les dicen que, para ser audaces o hacer las cosas de manera diferente, se necesita dinero para respaldarlo, y no está ahí».

“Por eso nos encantó hacer ‘Boho’”, repite Allaert. «Es importante contar historias que no sólo hagan sentir seguras. Si volvemos a la seguridad, perderemos talentos, y eso es una lástima».

Este entorno de incertidumbre ha provocado una cierta regresión en la industria, cree Perquy, especialmente en lo que respecta a la paridad de género. «En los últimos cinco años, ha habido un aumento en el número de mujeres que escriben, dirigen y más. Pero, desafortunadamente, nuestra industria se enfrenta a muchos desafíos a nivel mundial, y tengo la sensación de que los tomadores de decisiones eligen la seguridad, dondequiera que eso signifique, y la industria se está volviendo un poco más conservadora. Las mujeres todavía no son vistas como una opción segura, así que no creo que tengamos igualdad todavía. Siento que estamos dando un paso atrás en cierto modo. Íbamos en la dirección correcta, pero el viejo hombre blanco está atrás.»