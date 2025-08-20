El productor de ‘Parasite’ Barunson E&A se asocia con el Joko Anwar de Indonesia

Barunson E&A, el estudio coreano detrás de «Parasite» ganador del Oscar de Bong Joon Ho, manejará las ventas mundiales para el aclamado cineasta indonesio Joko AnwarLa compañía de producción viene y vea imágenes bajo un nuevo acuerdo exclusivo de dos años.

La colaboración se lanza con el horror de la prisión «Ghost in the Cell», el último esfuerzo de dirección de Anwar sobre reclusos y guardias obligados a unirse contra una amenaza sobrenatural. La película hará su debut en las ventas en el mercado de Toronto el próximo mes, seguido del mercado de películas de Busan. La pizarra también incluye «sofocado».

La asociación marca una expansión significativa de la huella del sudeste asiático de Barunson E&A, aprovechando el creciente perfil de Anwar como maestro de la película de terror y género. El director indonesio ha creado seguidores dedicados con thrillers sobrenaturales como «Satan’s Slaves», que dominó la taquilla local en 2017 y encontró audiencias en más de 40 mercados internacionales.

El poder de la estrella en ascenso de Anwar fue consolidada con «Impetigore», que jugó Sundance en 2019 y representó a Indonesia en los Oscar. Más tarde se aventuró en el territorio de superhéroes con «Gundala», que se inclinó en Toronto, antes de dar el salto a Hollywood con «The Siege at Thorn High» de Amazon MGM, que se lanzó en primer video la semana pasada.

«Ven y see Pictures se basó en la creencia de que la narración audaz y intrépida puede moverse y transformar al público», dijo Anwar. «Barunson E&A ha encarnado durante mucho tiempo esa misma visión a través de su trabajo innovador. Este acuerdo de pizarra es una oportunidad para que unamos nuestras pasiones y empujen los límites cinematográficos: crear películas que asuman riesgos, inspiraran la conversación y dejar una marca duradera en audiencias de todo el mundo. Estoy emocionado por las historias que daremos vida durante los próximos dos años».

La asociación aprovecha las relaciones existentes del director ejecutivo de Barunson E&A Yoonhee Choi en Indonesia, que se remonta a su mandato en CJ Enm, donde trabajó en los títulos anteriores de Anwar.

«Basándose en años de compromiso con la vibrante escena cinematográfica de Indonesia, incluidas películas históricas como ‘Impetigore’ y ‘Satan’s Slaves’, con las que estuve involucrado durante mi tiempo en CJ Enm, Barunson E&A posee ideas profundas que define e impulsan nuestras colaboraciones estratégicas en la región», dijo Choi. «Esta asociación exclusiva con Joko Anwar aprovecha nuestra experiencia acumulada en el mercado indonesio, y esperamos compartir su visión y un cine indonesio excepcional, con audiencias en todo el mundo».

Anwar se lanzó Ven y see Pictures en 2020 junto con la colaboradora de larga data Tia Hasibuan. La compañía se une a la lista de socios indonesios de Barunson E&A, que incluye a los principales jugadores locales Visinema Pictures, Base Entertainment, Miles Films, Rapi Films e IMajinari.