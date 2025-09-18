El productor de ‘Miércoles’ Andrew Mittman, 1.21 Renew MGM TV De acuerdo general

Andrew Mittman y su banner de producción de 1.21 han renovado su acuerdo general con Televisión MGM, Variedad ha aprendido exclusivamente. Kai Dolbashian sirve como jefe de desarrollo de la empresa.

La noticia de la renovación se produce poco después del exitoso lanzamiento de «Miércoles«Temporada 2, Parte 2 en Netflix, con Mittman sirviendo como productor ejecutivo de la muy popular serie, que produce MGM Television. El programa ya ha sido Renovado para una tercera temporada.

«No podríamos estar más encantados de anunciar la renovación de nuestro acuerdo con Andrew Mittman y su brillante equipo en 1.21», dijo Lindsay Sloane, jefe de MGM US scripted Television para Amazon MGM Studios. «Nuestra colaboración con 1.21 en los últimos cinco años ha sido realmente gratificante, ofreciendo éxitos globales masivos como la segunda temporada de ‘Wednesday’. No podemos esperar a ver qué depara el futuro mientras continuamos construyendo sobre nuestra relación creativa ya fuerte «.

Otros 1.21 proyectos recientes incluyen la película de Neon Horror «Together» protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, mientras que la compañía también está trabajando en la serie «El Gato Negro» para Amazon. 1.21 también está trabajando en una adaptación limitada en la serie de «Dial M For Murder» y la nueva versión de «Ataque de la mujer de 50 pies» en Warner Bros.

«Estamos muy agradecidos con Lindsay Sloane, Max Kisbye y todo el equipo de MGM Television», dijeron Mittman y Dolbashian. «En un negocio donde puede ser difícil mantener la intención, MGM ha sido un refugio raro, definido por el gusto, la franqueza y la verdadera pasión en el proceso creativo. Son nuestra familia, y no podríamos estar más agradecidos por su asociación. Estamos energizados por lo que está por delante».