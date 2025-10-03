El productor de ‘Huesera’ se une al productor ‘Roma’ PimientA Films

El productor de ‘Roma’ ganador del Oscar, Pimienta Films, ha abordado «Lux Noctis», el último de Maligno Gorehouse de México, mejor conocido por su escalofriante drama «Huesera«Por Michelle Garza Cervera y para la coproducción BlumhouseLa primera película de terror mexicana, «No me Sigas».

‘Lux Noctis’ también es de una directora, Damiana Acuña, quien hace de este drama su debut como director de director.

«Ser parte de ‘Lux Noctis’ de Damiana es algo que estoy increíblemente entusiasmado. He estado siguiendo su trabajo y crecimiento a lo largo de los años, y cuando escuché su lanzar en Ventana Sur y hablamos un poco sobre su visión de este artículo de debut, estaba encantado con la posibilidad de unirme», dijo Nicolas Celis de PimientA Films Films.

«Me impresionó su sensibilidad, la profundidad con la que se acercó a la historia, y me conmovió la audacia del proyecto, contactada con tal rigor, que hubiera sido un tonto no para no saltar y acompañarla en este viaje», agregó.

«Lux Noctis» tiene lugar en una comunidad matriarcal remota donde las mujeres sobreviven a una oscuridad amenazante gracias a su poder para crear luz. Lina, una mujer joven que enfrenta rituales duros de la mayoría de edad, forma una conexión prohibida con un hombre. Su elección desafía las reglas de su mundo y provoca una rebelión que allane el camino para una nueva forma de vida.

«La experiencia de Nico y Pimienta con películas impulsadas por el autor que han logrado el alcance internacional es algo que todos estamos muy entusiasmados, y estamos seguros de que ayudará a llevar a ‘Lux Noctis’ aún más lejos», dijo Acuña, y agregó: «Nico y yo crecimos en la misma ciudad de Morelos, lo que agrega un toque más personal y familiar a nuestra colaboración».

«Creemos que ‘Lux Noctis’ es un proyecto arraigado en el género, pero la visión de Damiana tiene el potencial de llevarlo a un nivel muy poderoso», dijo Eduardo Lecuona, un socio cofundador junto a Javier Sepúlveda de Maligno Gorehouse.

«Pimienta Films fue invitado como coproductor para fortalecer el proyecto y formar un equipo para ayudar a elevar este proyecto de género de antecedentes de fantasía al nivel de Auteur Cinema, un área en la que PimientA es una experta», agregó Lecuona, que codirigió «No megas» con Ximena Garcia Lecuona lecuona lecuona «.

Maligno Gorehouse se describe a sí mismo como «un obsesionado al Dr. Frankenstein en su laboratorio, se dedicó a despertar a una nueva generación de cineastas de terror».

Con sede en la Ciudad de México, la compañía ha hecho que sea la misión trabajar con directores jóvenes que prometen dar al público «nuevas visiones de horror».

«Lux Noctis» comenzó a ganar tracción en 2023, cuando participó en el laboratorio de Cine Qua Non y Linterta. Fue semifinalista para NYX Fellowship (Stowe Story Labs, EE. UU.) Y ganó múltiples premios de desarrollo en la barra lateral de género de Ventana Sur, Blood Window. También ganó el Sentimiento Festival de cine Mujer en fan Premio y el fantástico premio Pavilion en Marché Du Film. En el mercado BIFFF, ganó el premio de eclosión para presentar el proyecto en Iberseries & Platino Industria.

Más tarde recibió el Premio Cinecolor en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. En 2025, fue uno de los cinco proyectos seleccionados por la ruptura de Cannes a través de la lente.