El productor de ‘Fleabag’ Joe Lewis respalda ‘Especies invasoras’ Transferencia de Londres

«Holgazán«Y productor de» 100 pies » Joe Lewis está respaldando la transferencia de Londres del éxito fuera de Broadway «Especies invasoras«Con su compañía Amplificar fotos Viniendo a bordo como coproductor para la carrera de septiembre de la obra en King’s Head Theatre.

Eric Kuhn Productions ha revelado que Lewis, CEO de The Independent Studio detrás de «100 pies» ganador del Emmy de HBO Max y el primer video y «Flebag» de la BBC, se unirán a los productores principales Eric Kuhn y Adam Rodner en la obra semi-automográfica de Maia Novi. La lista de coproductores de la producción, incluida la cocreadora «Six», Lucy Moss, Salem Productions, John Voege, Amauta M. Firmino y María Inés Olmedo Projects.

La colaboración marca otro capítulo en la exitosa asociación de Lewis y Kuhn, que anteriormente trajo el galardonado musical de Tony «A Strange Loop» a Broadway en 2022. Más recientemente, Amplify Pictures coprodujo el «Gutenberg! El musical» nominado a Tony! Protagonizada por Josh Gad y Andrew Rannells, así como la comedia oscura fuera de Broadway de Julia Randalls «Dilaria» con Ella Stiller, Chiara Aurelia y Christopher Briney.

«Especies invasoras» debutó en Nueva York el año pasado donde creado considerable zumbido. Novi creó el trabajo en torno a sus propias experiencias como un artista argentino que persigue los sueños de Hollywood. La historia rastrea a un actor inmigrante dispuesto a arriesgar su cordura por una oportunidad en el estrellato del cine estadounidense. Novi repetirá el papel principal en Londres Junto a Harrison OsterfieldConocido por su papel de ruptura en «The Irregulars» de Netflix. El elenco también incluye a Ella Blackburn, Max Percy y Kalifa Taylor.

«‘La especie invasiva’ es valiente, hilarante y bellamente arriesgada, y exactamente el tipo de trabajo nuevo y audaz que Amplify quiere defender en el entretenimiento en vivo», dijo Lewis. «Nos honra ayudar a traer la obra de Maia Novi a Londres y asociarnos una vez más con nuestro colaborador Eric Kuhn en otra producción notable».

Kuhn agregó: «Estamos encantados de tener a Joe y amplificar las imágenes como nuevos coproductores en ‘especies invasoras’. Joe tiene una larga historia de tener un pulso sobre la cultura y encontrar nuevos talentos, por lo que no es sorprendente que se sienta atraído por esta obra y del trabajo de Maia «.

El finalista del Premio Pulitzer, Michael Breslin, regresa para dirigir la producción de Londres, que comienza las vistas previas del 3 de septiembre y se abre el 5 de septiembre, hasta el 3 de octubre.