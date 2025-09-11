El productor de Ferrari, Niels Juul, abre el puesto avanzado de Italia, planea la película de Lucio Dalla

Productor de cine independiente con sede en Los Ángeles Niels Juul («Ferrari», «Killers of the Flower Moon») está estableciendo un puesto avanzado en Italia y ha adquirido los derechos para hacer un largometraje sobre el cantante y compositor italiano Lucio Dalla.

Juul’s No Fat Ego Shingle ha asegurado los derechos del libro «Lucio C’è», publicado por la prominente impronta italiana Mondadori y escrita por Marcello Balestra, el amigo y gerente de toda la vida de Dalla.

Dalla, cuyos géneros musicales iban desde la gente hasta el jazz hasta la clásica, murió en 2012 en Montreux, Suiza durante una gira de conciertos europeo. Tenía 68 años. Sus éxitos incluyeron la melodía «Caruso», que vendió 9 millones de copias en todo el mundo y fue cantada por el difunto Great Luciano Pavarotti con Dalla en un concierto de 1992 en Modena. Dalla frecuentemente recorrió el extranjero, incluso en los Estados Unidos, a veces con el famoso escritor italiano Folksongong, Francesco de Gregori.

Ningún Fat Ego abrirá oficinas en Roma y Milán en octubre, con planes de producir de cuatro a seis largometrajes por año en colaboración con socios estratégicos, al tiempo que tiene como objetivo atraer producciones extranjeras a Italia.

“Fui a estudiar en Italia cuando era muy joven y siempre me sentí como en casa aquí y admiré el espíritu italiano creativo único tanto cuando trabajaba en la moda [Von Dutch] y película «, dijo Juul en un comunicado.» También he sido muy afortunado de conocer y aprender de gigantes creativos como Giorgio Armani y Vittorio Cecchi Gori, y estoy ansioso por traer historias italianas basadas en el mundo en colaboración con algunos de los mejores productores italianos «.

Los proyectos italianos anunciados anteriormente de la compañía incluyen «The Lion of Orvieto», una película biográfica de Giancarlo Parretti, el extravagante camarero italiano convertido en financiador que compró MGM en 1990 y fue expulsada y acusada cuando su acuerdo de adquisición para el estudio de Hollywood colapsó. El proyecto Parretti está escrito por el escritor de comedia estadounidense Michael O’Rourke, quien trabajó con Sacha Baron Cohen en «Da Ali G Show».