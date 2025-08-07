El productor de ‘Cónclave’ Michael Jackman producirá ‘Martes negro’

Michael JackmanEl productor ganador del BAFTA de «Confílse» se ha firmado para producir «Martes negro«Un thriller de desastre en tiempo real de 100 minutos sobre el mayor accidente del mercado de valores en la historia mundial.

«Black Martes» se basa en la historia real detrás del accidente del mercado de valores de 1929, que sumergió el país y el mundo en la Gran Depresión. La película sigue a Dick Whitney, el recién nombrado presidente interino de la NYSE, mientras «intenta organizar un paquete de rescate financiero para evitar el accidente y salvar la economía mundial». Cuando las propias inversiones ruinosas de Witney y los demonios personales lo colocaron en un curso de colisión con su hermano George, el guardián de JP Morgan, quien es la clave para prevenir el accidente.

«Black Martes» marcará el regreso del director Daniel Ragussis, quien anteriormente dirigió «Imperium», protagonizada por Daniel Radcliffe y Toni Collette. El guión fue coescrito por Ragussis y Rfi Porto («Blue Caprice», «The Yellow Birds».) Susan Shopmaker («The Holtanvers», «The Iron Claw», «Sound of Metal of Metal») Servirá como la Casting Director de la película.

«Conozco a Dan por más de veinte años y he estado buscando una oportunidad para trabajar con él. El guión de ‘Black Martes’ es fascinante, con sus personajes fascinantes y complejos, y sus paralelos a nuestro actual sistema financiero 100 años después», dijo Jackman en un comunicado. «Contratante y magníficamente escrito, revela las maquinaciones ocultas de un momento fundamental en la historia que todos creemos que conocemos. Me sorprendió la forma en que lo hizo el cónclave cuando lo leí por primera vez, un thriller de la más alta calidad».