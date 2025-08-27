El productor de cine David Brown acusado de $ 12 millones de fraude

Productor de películas David Brown fue arrestado el miércoles por cargos de que defraudó a los socios comerciales de $ 12 millones mediante la creación de empresas falsas y el uso de fondos de inversores para pagar sus gastos personales.

Brown, de 39 años, era acusado En 21 cargos de fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad. Entre otras cosas, se le acusa de establecer una compañía llamada Hollywood Covid Testing LLC y usarla para Bill Productions para pruebas covid que nunca ocurrieron.

Los fiscales alegan que Brown también estafó a los inversores en bienes inmuebles y acuerdos cinematográficos, utilizando el dinero para comprar un Mercedes Benz G-Wagon 2025 y una serie de Teslas, una casa para su madre, así como para pagar su hipoteca, instalar una piscina y un congelador de Subzero, pagar la tuición de las escuelas privadas y poner $ 70,000 en servicios de sustitución.

También está acusado de desviar $ 970,263 en fondos de inversores a una entidad establecida para hacer una película sobre Patty Hearst y su secuestro por el Ejército de Liberación Symbionés, un proyecto que no se concretó.

Brown produjo «The Fallout», una película de 2021 protagonizada por Jenna Ortega que ganó el Gran Jurado en South by Southwest. También figura como productor ejecutivo en «El aprendiz«, La película de 2024 sobre un joven Donald Trump.

El año pasado, Brown anunciado El lanzamiento de la compañía Screen, una entidad de producción, ventas y finanzas.

«Creo en el poder de la narración de historias», dijo en ese momento. «Nuestra misión es proporcionar financiamiento confiable y flexible que da vida a historias extraordinarias».

Brown ha sido demandado repetidamente por inversores que lo acusan de fraude. Los Angeles Times ampliamente cubierto Las acusaciones en su contra en 2023. Brown negó las acusaciones al periódico y dijo que fueron el resultado de malentendidos.

Brown solía vivir en Sherman Oaks, pero desde entonces se mudó a Carolina del Sur, donde fue arrestado el miércoles. Hizo una aparición inicial en un tribunal federal y luego será procesado en Los Ángeles.

Además de producir, ha trabajado como gerente de producción de la unidad y contador de producción.