El productor de ‘CBS Evening News’ Guy Campanile para regresar a ’60 minutos ‘

Guy Campanileun mucho tiempo «60 minutos«Productor que tuvo la tarea de Gestionar una revisión significativa de las venerables «CBS Evening News» Regresa a sus viejos terrenos.

Se espera que Campanile asumiera las tareas en los «60 minutos» en los próximos días, según una persona familiarizada con el asunto, dejando Noticias de CBS Para asignar un nuevo ejecutivo para ejecutar su noticiero nocturno. Se dice que un candidato potencial es Kim Harvey, un productor veterano que ha trabajado para CNN, Fox News Channel y MSNBC, junto con CBS News.

CBS News se negó a poner a los ejecutivos disponibles para hacer comentarios. El cambio proyectado de Campanile en las tareas fue informado previamente por el New York Times.

El movimiento de Campanile se produciría justo cuando los empleados de «60 minutos» generalmente regresan de las vacaciones de verano para obtener varias historias que han estado en proceso listas para la transmisión. Campanile vio el trabajo de «noticias de la tarde» como un honor, según la persona familiarizada con la situación.

«CBS Evening News«Se ha lidiado en los últimos meses con una recesión en la audiencia después de una revisión significativa de formato que cambió un solo ancla por un dúo y un énfasis en las informes empresariales y de características en lugar de solo las noticias duras del día. La sacudida fue apuntada a expulsar el programa de su longitud de la primera hora de NBC. Esta noche «, que es la transmisión de la noche más vecina en los Estados Unidos

«CBS Evening News» sigue siendo una de las ofertas más conocidas de la Paramount Global Network, con una historia histórica que se remonta a Dan Baster y Walter Cronkite. Esta versión del programa ofrece más atención a los reporteros de todo el mundo que ayudan a armarlo, incluso dejándoles superficial antes de que se rompa comercial para decirles a los espectadores que estén atentos a sus historias que venían. Muchas historias tienen reporteros de noticias de CBS que se mantienen de Iowa, Kansas, Missouri o lugares de todo el mundo, en lugar de perchas muy desgastadas frente a la Casa Blanca o del Capitolio de los Estados Unidos.

El cambio estaba siendo supervisado en parte por Bill Owens, el ex productor ejecutivo de «60 minutos», quien dejó las noticias de CBS en abrilCitando la interferencia del propietario corporativo Paramount Global, ya que buscó avanzar con una venta a Skydance Media a pesar de una demanda del presidente Donald Trump y una investigación de la FCC, que los observadores sintieron que carecían de mérito.

Se han esperado cambios en «CBS Evening News» – y no solo debido a las calificaciones. Un nuevo presidente, Tom Cibrowski, fue llevado a la división en febrero de este año. El programa, según dos personas familiarizadas con CBS News, se considera que está en una lista de tareas pendientes para la llegada relativamente nueva de la división.