El productor de ‘Baby Reindeer’ Matt Jarvis se une a Left Bank Pictures

Ex director de contenidos de la BBC Charlotte Moore ha realizado su primera contratación importante desde que se unió Fotos de Margen Izquierdala potencia propiedad de Sony Pictures Television detrás de “The Crown”.

Matt Jarvis, actualmente productor ejecutivo de Películas de Clerkenwell y recientemente productor del mega éxito de Netflix “Reno bebé”— se unirá a la compañía como productor ejecutivo. También se desempeñará como director creativo en funciones, cubriendo la licencia de maternidad de Sian McWilliams.

Reportando a Moore, Jarvis trabajará con el equipo creativo para desarrollar la pizarra de Left Bank, generar nuevo material y desarrollar proyectos con luz verde. Formará parte del equipo directivo superior. Las producciones actuales de Left Bank incluyen “This City Is Ours”, “Dear England”, “The Lady”, “Outlander: Blood of My Blood” y “Department Q”.

«Matt es uno de los ejecutivos más talentosos de la industria televisiva del Reino Unido y tiene un historial de éxitos extraordinarios», dijo Moore, quien sacudió la industria televisiva británica a principios de este año cuando dejó la La BBC se unirá a la margen izquierda. «Estamos encantados de que se una al equipo y esperamos la ambición creativa y el liderazgo que aportará durante este emocionante período».

Mientras estuvo en Clerkenwell Films, Jarvis trabajó como ejecutivo de desarrollo en las cinco series de la serie ganadora del BAFTA “Misfits” antes de trabajar recientemente como productor ejecutivo en “Cheaters” y el éxito mundial de Netflix “Baby Reindeer”, que triunfó en los premios BAFTA, Globos de Oro y Primetime Emmy.

«Me encantó mi tiempo en Clerkenwell Films. He tenido mucha suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar y aprender de algunas de las personas más talentosas de la industria. Si bien estoy muy orgulloso de los programas producidos durante mi estancia allí, lo que más atesoraré son las amistades con mis colegas», dijo Jarvis.

«Sin embargo, me siento muy entusiasmado al trasladarme a Left Bank Pictures. Impulsado por la visión creativa y el instinto empresarial de Andy Harries, Left Bank Pictures se ha establecido como uno de los principales productores mundiales de programas de televisión de alta gama».

Jarvis agregó: «La oportunidad de trabajar directamente con Charlotte Moore, una de las ejecutivas de alto nivel de la industria de los medios, para ayudar a dar forma al futuro creativo de Left Bank fue demasiado grandiosa para rechazarla y no puedo esperar para comenzar».