El productor de ‘Andhadhun’ Matchbox respalda la historia del asesinato por honor ‘Shamed’

Matchbox Shots, la marca con sede en Mumbai detrás de «Andhadhun”, “Monica O My Darling” (Netflix) y “Scoop” (Netflix), respaldan “avergonzado”, una adaptación oficial de las memorias del mismo nombre de Sarbjit Kaur Athwal.

El libro cuenta la historia de la vida real de una mujer británica-punjabi que, después de presenciar a su familia conspirar para matar a su cuñada, reunió el coraje para testificar contra ellos en audiencia pública. Su testimonio condujo a la primera condena por asesinato sin cuerpo en el Reino Unido.

Para la productora Sarita Patil de Matchbox Shots, la urgencia del proyecto fue inmediata. «Lo que me atrajo de esta historia fue la forma en que expone la violencia insidiosa que puede vivir bajo la superficie de las ‘familias felices’. Pero también ofrece un extraordinario modelo de resistencia. No es sólo una historia de traición, sino también de coraje, de una mujer que se levanta contra adversidades imposibles», dice Patil, quien ve «Shamed« como cine y defensa, una película que puede catalizar conversaciones muy esperadas sobre la violencia doméstica dentro de las comunidades del sur de Asia a nivel mundial.

El director y escritor Dikssha Routray estará al mando de la adaptación cinematográfica que es parte del Bazar de cine WAVES Mercado de Coproducción. Routray ha trabajado como productor creativo en las películas en hindi “Andhadhun” (2018) y “Merry Christmas” (2024) y ha dirigido muchas otras películas y series para Matchbox Shots a lo largo de los años, además de dirigir los cortometrajes “The Ideal Bride” y “Red Velvet”.

Matchbox Shots busca activamente coproductores internacionales a través de WAVES Film Bazaar. Ya está asegurado alrededor del 25% del presupuesto. «Por» Avergonzado,« Estamos aprovechando estratégicamente los mercados de coproducción, el capital privado y los reembolsos nacionales e internacionales para construir una estructura financiera sólida en el futuro”, dice Patil.

El mercado es la primera salida oficial de «Shamed», que se encuentra en las etapas finales de perfeccionamiento del guión, con la producción prevista para 2027. «Además de nuestro trabajo establecido, estamos profundamente comprometidos con nutrir y apoyar el talento emergente. En Matchbox, brindamos una plataforma para que nuevas voces se abran camino, ofreciéndoles la oportunidad de brillar y contribuir al futuro de la narración», agrega Patil.

WAVES Film Bazaar es el componente de mercado del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), Goa.