El producto de Antam ha vuelto a imprimir un nuevo récord de Rp 2.06 millones por gramo

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 2,060,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó Rp 18,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

El precio del oro de Antam volvió a penetrar registro El nuevo nuevo de antes fue a Rp2,044,000 por gramo el 4 de septiembre de 2025.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, sábado 6 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,907,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 18,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,075 millones, 10 gramos de Rp 20,095 millones, 25 gramos de 50,112 millones y 50 gramos de Rp 100,145 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 200,212 millones, 250 gramos de RP. 500,265 millones y 500 gramos de oro Rp 1,000,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,080 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,000.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

