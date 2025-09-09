El proceso de ser ciudadano indonesio es realmente fácil, Vincent Verhaag hace Skck

VIVA – Vincent Verhaag ahora oficialmente un ciudadano de Indonesia (Ciudadano indonesio). Marido Jessica Iskandar Anteriormente era un ciudadano holandés, pero decidió dejar su antigua identidad para comprometerse completamente con sus pequeñas familias en Indonesia.

En el proceso de convertirse en ciudadano indonesio, Vincent Verhaag debe cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos se está instalando en Indonesia durante cinco años consecutivos o diez años con diferentes patrocinadores.

«Una de las condiciones debe resolverse en Indonesia cinco años seguidos o diez años con el cambio de patrocinador de diez años», dijo Vincent Verhaag, cuando se encontró en la región de Tendere, South Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Afortunadamente, Vincent Verhaag ya tiene una serie de documentos necesarios como condición para convertirse en ciudadanos indonesios. Entre estos se encuentran el Certificado de Inmigración (SKIM), el Certificado de Registro de la Policía (SKCK) y el examen médico que incluye físico y mental.

«Solo para el proceso es rápido porque en términos de los datos necesarios y las condiciones que debemos cumplir están completas. Solo hay unos pocos datos adicionales que deben estar actualizados. Ejemplos, SKIMS, SKCK y controles médicos. Ese es el alma, nuestra salud personal, sangre y otros», explicó.

Vincent Verhaag afirmó que no había obstáculos significativos durante el cuidado de la transferencia del estado de ciudadanía. Porque, se sabe que Vincent Verhaag vivió en Indonesia.

La razón por la cual Vincent Verhaag se siente como en casa en este país es uno de ellos porque no tienen una familia en los Países Bajos. El padre biológico del propio Vincent Verhaag se ha establecido en Indonesia desde 1988. Finalmente, también sintió que era un completo indonesio después de tener un estatus como ciudadano.

Además de los factores familiares, Vincent Verhaag también se siente más cómodo con la cultura indonesia. Además, ahora no tiene ningún activo en su país de origen.

«Entonces, en los Países Bajos, realmente no hay nadie más y has sido de 1988 en Indonesia. Así que ya es realmente la República de Indonesia.

Para obtener información, la provisión de ciudadanía fue llevada a cabo directamente por el Ministro de Derecho de la República de Indonesia, Supratman Andi Agtas. A principios de septiembre de 2025, Vincent y Jessica Iskandar visitaron al Ministro de Derecho para recibir la inauguración directamente como ciudadanos indonesios.