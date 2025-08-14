El proceso de DPRD con respecto a la acusación de Pati Sudewo Regent ha estado en la pista

Yakarta, Viva – Presidente diario de la fiesta Gerindra DPP, Sufmi Dasco Ahmad Evaluar los pasos del DPRD PATI que forma un Comité Especial (Pansus) para acusar Regente Sudeo Está bien.

Se sabe, la necesidad de retirarse hasta acusación Se produjo después de que el regente de Sudewo planeó aumentar la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) al 250 por ciento.

«Sí, vemos que los procesos se han llevado a cabo que, en mi opinión, han estado en la pista llevados a cabo por el DPRD PATI», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Dasco enfatizó que su partido respetaba el mecanismo que fue rodado sobre el regente de Pati Sudewo. También confirmó que continuaría monitoreando los esfuerzos realizados por el DPRD PATI contra los cuadros del Partido Gerindra.

«Y respetamos estos procesos de acuerdo con los mecanismos existentes, y monitorearemos su desarrollo», dijo.

Anteriormente informó, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que residiera en la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency al acordar la propuesta de derechos de cuestionario y el comité especial del Regente Pati.

«Sí, es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo.

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.