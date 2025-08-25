El proceso de divorcio Pratama Arhan-Azizah Salsha es un rayo, ¿hay algún acuerdo?

Tangerang, Viva – El público del país está nuevamente asombrado. No por los logros en la parrilla, sino con noticias impactantes sobre la vida personal de la estrella del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan. El hogar con una celebridad Azizah salsha Funcionó oficialmente después de que el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, emitió una decisión de divorcio el lunes 25 de agosto de 2025.

Lo que hace que el público sea aún más sorprendido es que el proceso de divorcio se lleva a cabo muy rápido, solo a través de dos pruebas antes de que finalmente se decidiera. De hecho, generalmente el caso de divorcio en el tribunal religioso puede durar mucho más debido a las etapas de mediación, prueba, a la agenda del testigo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La solicitud de divorcio del propio Arhan se ha presentado desde el 1 de agosto de 2025. Sin embargo, este hecho solo olió a los medios el mismo día en que se retiró la decisión. El primer juicio se celebró el 11 de agosto, seguido por el segundo juicio, que al mismo tiempo se convirtió en el final de su segundo viaje de matrimonio el 25 de agosto.

Un portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin, reveló que la decisión rápida ocurrió porque el proceso de juicio pasó a las venas.

«Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado. Sí (versstek)», explicó Sholahuddin.

Verstek significa que el panel de jueces tomó una decisión sin la presencia del acusado, en este caso Azizah Salsha. La ausencia de Azizah en dos pruebas hizo una serie de etapas que generalmente toman automáticamente.

Sholahuddin agregó que durante el proceso de juicio, Arhan estaba ausente personalmente porque estaba en una carrera en el extranjero.

«En la primera sesión (presente) poder, en la segunda reunión de poder. Porque estaba en el extranjero y jugó a la pelota allí», dijo.

La ausencia de Azizah es el material de la especulación pública. Muchos sospechan que el silencio de la hija del político Andre Rosiade en realidad mostró una forma de acuerdo sobre la decisión de separarse. El público considera que este divorcio puede haberse convertido en un acuerdo mutuo mucho antes de que se presente la demanda.

La casa de la pareja, que se casó en Tokio en agosto de 2023, en realidad estaba de color por problemas agrietados. Uno de los desencadenantes es el paso de Arhan para eliminar todas las fotos de Juntos con Azizah de las cuentas de las redes sociales. Más tarde, Azizah también parecía interpretar activamente a Padel con sus amigos, incluido Philo Paz, de quien se decía que era su ex amante.

Curiosamente, las noticias del divorcio Arhan y Azizah fueron reveladas accidentalmente. Inicialmente, los medios de comunicación solo cubrieron el juicio de divorcio de la pareja Andre Taulany con Rien Wartia Trigina. Sin embargo, la atención de los periodistas cambió inmediatamente cuando los nombres de Pratama Arhan y Nurul Azizah alias Azizah Salsha fueron llamados en una sala de sala diferente.

Hasta ahora, tanto Arhan como Azizah no han dado una declaración oficial relacionada con esta decisión de separación.