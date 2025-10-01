El proceso de cocción debe ser de 4 horas de entrega óptima

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana reveló el SOP que debe ser realizado por cada unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) o la cocina del programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg). Uno de ellos es el proceso maduro Menú hasta entrega No más de 6 horas.

Dadan reveló esto en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

«Establecimos el proceso de cocinar a entrega (Entrega) No más de 6 horas, óptimo a las 4 horas «, dijo Dadan.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Luego destacó el SPPG en Bandung que comenzó a cocinar el menú MBG a partir de las 9 p.m. Sin embargo, la entrega a las 12 del mediodía.

«Como en Bandung hay quienes se cocinan desde las 9 en punto (noche) y luego en entregaHay quienes hasta las 12 en punto, hay más de las 12 en punto «, dijo.

Por otro lado, Dadan evaluó que el número de casos de envenenamiento en masa que ocurrió en varias áreas porque fue causada por la cocina MBG que no se sometió a un SOP específico.

«Podemos identificar que el incidente es en promedio porque la sopa que establecemos no se obedece cuidadosamente», dijo Dadan.

Dadan afirmó que su partido tomaría medidas contra SPPG que no cumplieron con el SOP. Uno de ellos es cerrar temporalmente la cocina MBG.

«Entonces, por cosas así, entonces proporcionamos acciones para SPPG que no cumplen con los SOP y también causan ruido. Estamos cerrados temporalmente hasta que se llevan a cabo todos los procesos de reparación», concluyó.

Caso de envenenamiento de MBG en SMKN 1 Cihampelas West Bandung

Dadan también dijo que BGN mitigaría el trauma para los beneficiarios de MBG. Además, SPPG tiene tiempo para hacer ajustes y mejorar en hacer un menú seguro para el consumo de los beneficiarios.

«Y luego también deben comenzar a mitigar también relacionados con el trauma que surgirá con los beneficiarios. Y por lo tanto, el cierre temporal es el tiempo ilimitado dependiendo de la velocidad del SPPG puede hacer ajustes y también esperar los resultados de la investigación», agregó.