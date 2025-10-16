El proceso criminal de la OPM contra el líder de Undius Kogoya en la aldea de Soanggama, Intan Jaya

Intan JayaVIVA – El comandante del grupo de trabajo de medios Habema Koops, el teniente coronel Inf Iwan Dwi Prihartono, confirmó la situación en la aldea de Soanggama, distrito de Homeyo, regencia de Intan Jaya, Papuasia propicio tras la tanda de penaltis entre TNI con el grupo separatista Organización Papúa Libre (OPM) el miércoles 15 de octubre de 2025.

«La situación en la aldea de Soanggama es segura y propicia. La comunidad no huye y responde positivamente a la presencia del TNI», dijo Iwan en un comunicado de prensa en Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

El teniente coronel Iwan añadió que la comunidad local incluso cedió parte de sus tierras para que las TNI las utilizaran como puesto táctico. Según él, la comunidad dio una respuesta positiva porque el TNI logró salvarlos de las garras del OPM que controlaba la aldea.

El TNI asegura que seguirá aumentando la seguridad en la aldea de Soanggama para que no vuelva a ser atacada por el grupo OPM.



Miembros de la OPM murieron en la aldea de Soanggama, distrito de Homeyo, Intan Jaya

Además, el teniente coronel Iwan explicó que las acciones del Grupo OPM Kodap VIII Soanggama liderado por Undius Kogoya, que anteriormente controlaba la aldea de Soanggama, tenían un historial de ataques a miembros del TNI y a la comunidad.

Durante 2025, este grupo hará varias cosas ataque hacia los agentes del TNI y el público. Algunos de los principales incidentes incluyen:

Ataques al TNI:

28 de marzo de 2025 – Ataques en Soanggama, distrito de Hitadipa

29 de marzo de 2025 – Ataque en Zonogo, Hitadipa

14 de abril de 2025 – Ataque a Titigi.

30 de abril de 2025 – Ataque a Titigi.

1 de mayo de 2025 – Ataque a Titigi.

14 de mayo de 2025 – Ataque a Eknemba.

27 de mayo de 2025 – Ataque a Sugapa Lama.

08 de agosto de 2025 – Ataque al Bajo Mamba

12 de octubre de 2025 – Ataque a Gamagai, Ugimba

Ataques a la sociedad

18 de marzo de 2025 – Kampung Mamba, Sugapa: tiroteo contra el civil Michael Wattimena que provocó graves heridas de bala.

25 de julio de 2025 – Pueblo de Wandoga: tiroteo contra la residente migrante Joni Hendra que resultó en la muerte de la víctima.

8 de octubre de 2025 – Pueblo de Dugusiga: la OPM dirigida por Guspi Waker y Joshua Waker dispararon contra el empleado de PT TJP, Anselmus Arfin, hasta que murió.

Andi continuó, ahora el TNI logró responder al ataque aplastando al OPM liderado por Undius Kogoya cuando capturaron la aldea de Soanggama.

Se registró que 14 de los 30 miembros de la OPM murieron en la operación de incautación. Con esta acción, Iwan espera que los residentes de Soanggama puedan sentirse más seguros y cómodos en sus actividades.