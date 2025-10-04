El problema del divorcio fue desmantelado, Deddy Corbuzier estaba enojado con Pa South Yakarta: ¿Dónde está tu moral?

Yakarta, Viva – Deddy Corbuzier Finalmente habló sobre el problema de divorcio con su esposa, Sabrina Chairunnisa. Sin embargo, en lugar de refutar los chismes que circulan, Deddy en realidad desahoga las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

A través del video subió en Instagram, Deddy afirmó que no se vio perturbado por varias acusaciones inclinadas dirigidas a él. Afirmó que no le importaba ser llamado tacaño, loco, a acusaciones sobre el matrimonio de lavanda. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Este parece ser el momento adecuado para que finalmente hable sobre el tema y el divorcio de chismes que ha estado en todas partes, sí. No me importa que la gente quiera mis calificaciones o juzgame, la noticia se dice tacaño.

Destaca la declaración de PA PA South Yakarta

Según Deddy, lo que realmente lo hizo objetado fueron los comentarios de los funcionarios de relaciones públicas de South Yakarta PA que dijeron que el archivo de divorcio aún no existía.

«Lo que me ha preocupado es una cosa. Es decir, los medios de comunicación para la corte religiosa. Hay relaciones públicas de las madres del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, puede hablar, puede hablar, el archivo aún no está allí.

Deddy evaluó que el tribunal debería mantener la confidencialidad de los casos de divorcio porque la ley había regulado una audiencia de divorcio celebrada en privado.

«Y lo más importante no es eso. ¿No es, madre, quiero preguntar?

También presenta cuatro tipos de cosas que deben cerrarse en la corte, uno de los divorcios.

«Hay 4 cosas que están cerradas. Casos que se juzgan en función del orden público o la seguridad del estado, cerrados. Casos secretos militares, secretos estatales, cerrado, examen de casos de niños, cerrado. Y el último es un caso de divorcio cerrado. ¿Tienes lo mismo que yo? Puede. Muy bien», agregó.

Pregunta ética y moralidad