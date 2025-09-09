El problema de los trabajadores de Layfits of Gudang Garam, 2 cosas están en el centro de atención

Yakarta, Viva – Problema de terminación de empleo en PT Gudang Garam TBK se extendió ampliamente en las redes sociales y desencadenó el centro de atención pública. Además, la compañía tiene más de 30 mil empleados y es uno de los retratos de rendimiento industria Productos nacionales de tabaco.

El vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Yahya Zaini, evaluó que había dos cosas que fueron la causa del problema Despido Se convirtió en el centro de atención. A saber, la carga de impuestos especiales que continúa aumentando y las regulaciones de salud cada vez más feroces como la principal causa de presión sobre la industria cigarrillo.

«Por un lado, las tasas impositivas de impuestos especiales de cigarrillos continúan aumentando cada año. Por otro lado, las reglas de salud para los cigarrillos también se endurecen cada vez más. Esta política parece ser ambigua», dijo Yahya en Yakarta, cita de su declaración el martes 9 de septiembre de 2025.

Aunque este año la Tarifa de Impuestos Especiales del Tabaco (CHT) no aumentó, el gobierno aún aumentó el precio de venta minorista (HJE) casi todos los productos de tabaco a través de PMK número 96 y 97 de 2024

«La industria de los cigarrillos aporta alrededor de Rp230 billones en forma de impuestos especiales, y emplea a alrededor de 2 millones de personas, tanto directa como indirectamente», agregó.

Se sabe que el rendimiento del almacén Garam en sí ha experimentado una fuerte disminución desde 2024. El beneficio neto cayó a 81.57 por ciento, de Rp5.32 billones en 2023 a solo RP980.8 mil millones. La presión continuó en el primer semestre de 2025, con ingresos bajos un 11.3 por ciento anualmente a Rp44.36 billones.

El beneficio neto que se puede atribuir al propietario de la entidad matriz solo alcanza Rp117.16 mil millones en el primer semestre de 2025. Si esta tendencia continúa, se estima que la ganancia anual de la compañía no es más de RP234 mil millones, muy por debajo del año anterior.

La condición financiera deteriorada también afectó el precio de las acciones de GGRM que continuó disminuyendo. Desde la posición máxima en RP83,650 por acción, ahora las acciones son solo alrededor de RP8,800. De hecho, el 8 de abril de 2025, las acciones de GGRM habían tocado el nivel más bajo este año con RP8,675 por acción.

Anteriormente, el ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto declaró que el gobierno todavía estaba monitoreando la situación y no había recibido un informe oficial de la compañía.

«Continuamos monitoreando su progreso. Hasta ahora no ha habido un informe oficial de Gudang Garam relacionado con despidos», dijo Airlangga.

Actualmente, los despidos en la industria del tabaco se producen debido a una combinación del debilitamiento del poder adquisitivo de las personas y el impuesto al impuesto especial de cigarrillos que ejercen una gran presión sobre la industria del tabaco.

No solo tiene un impacto en la disminución de la producción, esta condición también obliga a una serie de empresas a llevar a cabo eficiencia, incluso presentando empleados. Si no se anticipa de inmediato, se teme que los despidos continúen expandiendo y amenazando la sostenibilidad de millones de trabajo que dependen del sector del tabaco