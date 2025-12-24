El problema de la salida de jugadores se está extendiendo, Bojan Hodak enfatiza que Persib no puede dejar ir a muchos jugadores

Bandung, VIVA – antes de abrir mercado de fichajes segunda mitad de la Superliga 2025/2026, persib Bandung vuelve a ser el centro de atención. Comenzaron a circular una serie de rumores sobre el futuro de los jugadores, especialmente sobre nombres que tuvieron minutos mínimos de juego durante la primera mitad de la temporada.

Entrenador de Persib Bandung, Bojan HodakFinalmente habló. Admitió que había problemas de transferencia en torno a su equipo, incluida la noticia del préstamo de jugadores de la selección nacional de Indonesia. febri hariyadique recientemente ha sido ampliamente discutido.

De hecho, Persib es uno de los clubes más vinculados con los rumores de transferencias antes de la ventana de mitad de temporada. Este problema afecta principalmente a jugadores que rara vez aparecen, uno de los cuales es Febri Hariyadi.



Plantilla de Persib Bandung 2025

Respondiendo a esta noticia, Bojan Hodak no negó que hubiera rumores sobre sus jugadores. Sin embargo, destacó que no hubo conversaciones concretas con los jugadores sobre el interés de otros clubes.

«Hay muchos rumores, pero por el momento no hemos hablado realmente con los jugadores sobre el interés en ellos», dijo Bojan Hodak a los periodistas el martes 23 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Bojan enfatizó que Persib no puede liberar a demasiados jugadores en el mercado de fichajes de mitad de temporada. Según él, aún es necesario mantener la composición de la plantilla para que el equipo siga siendo competitivo hasta el final de la competición.

«Tenemos que tener una plantilla de 23-25 ​​jugadores. Así que tal vez haya 1-2 jugadores cedidos o no, ya veremos», continuó.

El propio Febri Hariyadi es un jugador formado por la Academia Persib que ascendió al primer equipo en 2016. Esta temporada, el jugador de 29 años solo ha disputado ocho partidos en todas las competiciones con Persib.

De estas ocho apariciones, Febri solo registró un total de 157 minutos de juego y contribuyó con un gol para Maung Bandung en la Superliga.

Mientras tanto, Persib ya había liberado a un jugador extranjero, William Marcilio. El jugador brasileño se despidió oficialmente del club tras despedirse a través de su cuenta personal de Instagram.

Por otro lado, Persib también está ampliamente relacionado con dos jugadores naturalizados de la selección indonesia, el portero Maarten Paes y el centrocampista Joey Pelupessy, aunque hasta ahora no ha habido ninguna declaración oficial por parte de la dirección del club.