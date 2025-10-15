El príncipe Mateen y su esposa anuncian el embarazo de su primer hijo

VIVA – Llegan buenas noticias de la familia real. Brunéi. El príncipe Abdul Mateen, cuarto hijo del sultán Hassanal Bolkiah, anunció oficialmente que pronto será padre y su esposa, Anisha Isa Kalebic, será madre. Esto fue descubierto a través de cargas en su cuenta de Instagram.

El 14 de octubre de 2025, el hombre de 34 años compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram. En esta cálida carga, Príncipe Corneo informó que su esposa estaba embarazada y estaban esperando su primer hijo que nacería pronto. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



El príncipe Abdul Mateen y su amante.

«Y luego éramos 3 (Pronto seremos tres???????)», lo que indica que la familia ahora está esperando un nuevo miembro, citado en su Instagram @tmski el miércoles 15 de octubre de 2025.

La foto en blanco y negro subida muestra el momento romántico de Mateen y su esposa, Anisha Isa Kalebic, de pie en una terraza tomados de la mano. Anisha luce elegante con su creciente barriga, mientras Mateen la mira con cariño. Su estilo es como si estuvieran bailando, creando una impresión dulce y amorosa.

La carga se vio inmediatamente inundada de miles de comentarios y felicitaciones de fans y figuras públicas.

«Felicidades a ustedes dos».

«Muchas felicitaciones».

«Gracias a Dios, el sobrino en línea llegará pronto».

«Gracias a Dios… sano… sano2 hasta el vendaje».

«El bebé real llegará pronto».

El príncipe Mateen y Anisha celebraron previamente una magnífica boda durante 10 días en enero de 2024, que se convirtió en el centro de atención de los medios mundiales debido a su lujo y fuertes tradiciones reales. Desde que se casaron, esta pareja ha compartido frecuentemente fotos románticas de sus viajes a varios países.

Conocido como uno de los príncipes más populares de Asia, el príncipe Mateen también acompaña activamente a su padre en diversas actividades estatales. Aparte de eso, se sabe que le gustan los deportes, especialmente el polo, y suele representar a Brunei en eventos internacionales.

Antes de casarse, se decía que Mateen era «el príncipe soltero más encantador del mundo», hasta que finalmente se anunció su compromiso con Anisha en octubre de 2023 tras varios años de relación.