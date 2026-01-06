¿El príncipe Harry y su familia volverán a tener la guardia real británica?

Inglaterra, VIVA – Largo esfuerzo príncipe harry recuperar la seguridad armada oficial del Estado en Inglaterra parece estar empezando a salir a la luz. Revista Gente informó señales positivas del gobierno británico sobre la posibilidad de restaurar la protección cada vez que Harry visite el país.

Aunque no ha habido una decisión final, fuentes internas dicen que el optimismo sigue aumentando y la seguridad de Harry tiene la oportunidad de mejorar.

El desarrollo se produce después de informes de que concluyó una revisión oficial. duque de sussex cumple con los criterios para ingresar al nivel más alto de protección de seguridad del Reino Unido.

Una mirada importante detrás de escena

Después de años de batallas legales y varias campañas, incluido un importante caso judicial que finalmente perdió, Harry finalmente recibió una revisión de seguridad integral en diciembre pasado.

La revisión implica una evaluación formal de riesgos por Comité Ejecutivo Real y VIP (Ravec). Ravec es un comité encargado de determinar quién tiene derecho a la protección de seguridad del Estado. Sus miembros están formados por representantes del Ministerio del Interior británico, la Policía Metropolitana y el palacio real.

El 4 de enero El correo del domingo informó que el comité había llegado a la conclusión de que Harry cumplía con el umbral de seguridad de alto nivel.

«Ahora es sólo una formalidad», dijo una fuente cercana a Harry, citada en la página del Times of India, el martes 6 de enero de 2026.

Una fuente del Ministerio del Interior también indicó que es casi seguro que se restablecería la seguridad para Harry. Según quienes están familiarizados con el proceso, salvo un rechazo repentino de último minuto, se espera que Harry vuelva a tener guardias armados y apoyo institucional como lo tenía cuando todavía desempeñaba sus deberes como miembro activo de la familia real.

Por qué la seguridad es tan importante para Harry

Harry ha enfatizado repetidamente lo crucial que es esta cuestión. Afirmó que sin seguridad oficial no se sentía seguro trayendo a su familia a Inglaterra.

La familia incluye a su esposa, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, que ahora se crían en California. Si se revocara esta decisión de seguridad, sus hijos finalmente podrían viajar a Inglaterra y pasar tiempo con su abuelo, el rey Carlos.