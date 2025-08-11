El príncipe Harry y Meghan Markle extienden su acuerdo de primer aspecto de Netflix

Príncipe Harry y Meghan MarkleEl duque y la duquesa de Sussex, han extendido su trato de primer año de primer año Netflix a través de su banner Archewell Productions.

La pareja ha colaborado con el streamer desde 2020 en proyectos que incluyen «Polo», «Harry & Meghan», «Heart of Invcitus» y «Live to Lead». Más recientemente, Markle debutó su serie de estilo de vida «With Love, Meghan», la segunda temporada de la cual se estrena a finales de este mes.

«Estamos orgullosos de extender nuestra asociación con Netflix y expandir nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever», dijo Markle en un comunicado. «Mi esposo y yo nos sentimos inspirados en nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros que resuenan a nivel mundial y celebra nuestra visión compartida».

Agregó Bela Bajaría, Director de Contenido de Netflix: «Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan con el público en todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí misma: ‘Harry y Meghan’ dieron a los espectadores una mirada intimida a sus vidas y rápidamente se convirtieron en una de nuestras series más vistas en la serie. Emocionado por continuar nuestra asociación con Archewell Productions y entretener a nuestros miembros juntos «.

Más por venir …