El príncipe Harry comparece ante el tribunal por el caso de privacidad del editor del Daily Mail

príncipe harry comparecerá ante el Tribunal Superior de Londres el lunes como su caso de privacidad contra el editor del tabloide del Reino Unido. Correo diario arranca.

La realeza es uno de varios nombres importantes, incluidos Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost, que se están enfrentando a Associated Newspapers Limited, alegando que la compañía participó en actividades ilegales como contratar investigadores privados para colocar dispositivos de escucha dentro de los automóviles. Associated Newspapers ha negado las acusaciones, según noticias de la BBCllamándolos “absurdos”.

Se espera que Harry presente su evidencia ante el tribunal el jueves y el juicio podría durar hasta nueve semanas. Es la tercera vez que lleva a un importante grupo periodístico a los tribunales, habiendo demandado anteriormente al propietario de The Sun, News Group Newspapers, que llegó a un acuerdo antes del juicio, así como a The Mirror Group, un caso en el que ganó £140.600 en daños y perjuicios.

