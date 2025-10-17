El príncipe Andrés abandona sus títulos reales en medio del escándalo de Jeffrey Epstein

Príncipe Andrés ha anunciado que se alejará de la vida pública y dejará de utilizar su título y honores reales, tras conversaciones con el rey Carlos III y otros miembros de alto rango de la Familia Real.

«En conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real», dijo Andrew en un comunicado publicado el viernes por la tarde, hora del Reino Unido. «He decidido, como siempre lo he hecho, anteponer mi deber para con mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de alejarme de la vida pública».

Y continuó: «Con el acuerdo de Su Majestad, sentimos que ahora debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra».

El ex duque de York, de 65 años, ha estado bajo intenso escrutinio desde 2019 tras acusaciones relacionadas con su asociación con un delincuente sexual condenado. Jeffrey Epstein. Si bien Andrew ha negado repetidamente haber actuado mal, el escándalo lo llevó a retirarse de sus deberes reales y perder varios patrocinios.

Dejó de usar el estilo Su Alteza Real, o SAR, en 2022 en medio del caso civil iniciado por Virginia Giuffre, que finalmente resolvió sin admitir irregularidades.

La declaración del viernes formaliza lo que ha sido una retirada gradual de la vida pública. La medida señala un nuevo esfuerzo del Palacio de Buckingham para distanciar a la monarquía de las controversias en curso mientras busca volver a centrar la atención en el trabajo del rey Carlos y el Príncipe y la Princesa de Gales.