El primo del empresario fugitivo Lalit Modi reservado por violación, celebrado en Delhi







Samir Modi, un pariente de empresario fugitivo Lalit Modiha sido arrestado después de que los cargos de violación se registraron contra él en el sureste de Delhi, dijo el jueves un funcionario.

Según la policía, Samir fue arrestado en el aeropuerto de Delhi a su regreso del extranjero. Modi ha sido detenido después de que se registró un caso en su contra en la estación de policía de New Friends.

Se registró un FIR contra Samir el 10 de septiembre, bajo las secciones 376 y 506 del IPC.

A policía La fuente declaró que se recibió una queja contra Samir en 2019, luego de lo cual se lanzó una investigación.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente