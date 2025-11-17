El primer vistazo de la película Legend of Zelda revela a Link y Zelda en acción real

La primera mirada a sony y nintendoacción en vivo “leyenda de zeldaLa película está aquí.

Las imágenes publicadas el lunes ofrecen un adelanto de los jóvenes actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth, quienes interpretan a la mágica princesa Zelda y al espadachín vestido de verde Link, respectivamente, en la adaptación cinematográfica del querido videojuego. Las fotos muestran a Link y Zelda de pie en un exuberante campo verde, Zelda con su característico arco y flecha y ambos actores luciendo trajes con orejas Hylianas.

El director de “El reino de los simios” y “El corredor del laberinto”, Wes Ball, dirige la película de acción real “Legend of Zelda”, que llegará a los cines el 7 de mayo de 2027.

Shigeru Miyamoto de Nintendo, que produce la película, reveló el casting de Link y Zelda durante el verano, escribiendo en una publicación en las redes sociales: «Me complace anunciar que para la película de acción real de ‘The Legend of Zelda’, Zelda será interpretada por Bo Bragason-san, y Link por Benjamin Evan Ainsworth-san. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la pantalla grande».

La actriz inglesa Bragason es conocida por sus papeles en las series de BBC One “Three Girls” y “The Jetty”, así como en “Renegade Nell” de Disney+. El año pasado protagonizó la comedia de vampiros de Euros Lyn «The Radleys». Ainsworth, que también es inglés, prestó su voz a Pinocho en la película de acción real “Pinocho” de Robert Zemeckis e interpretó a Miles en la serie de Netflix “The Haunting of Bly Manor”. También protagoniza la serie de comedia canadiense «Son of a Critch» y apareció en un episodio de «The Sandman» de Netflix.

Vea más imágenes de primer vistazo a continuación.