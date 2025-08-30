El primer torneo de fútbol de la industria indonesia

Yakarta, Viva – Energía de la industria terreno Indonesia talló una nueva historia a través de la implementación Geotérmico Campeonato de fútbol 2025, Turnamen fútbol americano El primero está dedicado al ecosistema geotérmico nacional. Este evento tuvo lugar el 30 al 31 de agosto de 2025 en el Asiop Stadium, Yakarta.

El torneo iniciado por el fútbol geotérmico Indonesia (GSI) está presente como un avance creativo para fortalecer la amistad, fortalecer la colaboración entre las partes interesadas e introducir el potencial de energía geotérmica a la comunidad en general a través del espíritu de los deportes.

28 equipos, 50 patrocinadores y All Star Match

El presidente de GSI, Carson Hakama, expresó su aprecio por el entusiasmo de todas las partes en este evento inaugural.

«Muchas gracias a los 50 patrocinadores que apoyan el Campeonato Geotérmico de Fútbol 2025. Hay 28 equipos que participan en varias partes interesadas geotérmicas. También presentamos el partido especial del All Star vs All Star Gearmal para animar este evento. Todo para apoyar la limpieza, el medio ambiente y popular.

Ejercicio como un ecosistema geotérmico adhesivo

El presidente del Comité IIIGCE 2025, Ismoyo Argo, evaluó que el torneo era más que solo competencia, sino más bien una forma de unión.

«Era la primera vez que se llevaba a cabo, esta fue una iniciativa para aumentar la cohesión de las partes interesadas geotérmicas. La solidaridad está aumentando, y este evento también se da cuenta del valor de la deportividad, el juego limpio, el trabajo del equipo y la creatividad. Sports une todos los intereses geotérmicos, y con esta actividad nuestra industria es cada vez más sólida para avanzar en la geotérmica en Indonesia», explicó IsMoyo.

Campeonato de fútbol geotérmico

En línea con eso, Julfi Hadi, presidente de la Asociación Geotérmica de Indonesia, enfatizó que este evento estaba en línea con los esfuerzos del gobierno para alentar la aceleración de la energía renovable.

«El presidente Prabowo ha enfatizado la importancia de la auto -asumencia energética. Geotermal es una de las soluciones porque Indonesia tiene las mayores reservas del mundo, a pesar de que su desarrollo todavía se está ejecutando lentamente. Con esta iniciativa, los pasos de aceleración son cada vez más abiertos», dijo Julfi.

Apoyo del gobierno: de energía a deportes

El apoyo total también vino del gobierno. Pradana Indraputra, personal especial del Ministro de Energía y Recursos Minerales, enfatizó la importancia del espacio informal para fortalecer la confianza entre las partes interesadas.

«El problema se puede resolver a través de un espacio simple. Desde conocerse, creciente confianza. Por lo tanto, no se trata solo de partidos de fútbol, ​​sino también para traer geotérmico más avanzado», dijo Pradana.

Mientras tanto, Suyadi Pawiro, personal experto del Ministerio de Jóvenes y Deportes, expresó su aprecio por la menpora por este evento.

«Los deportes no son solo una cuestión de campeones, sino que también fomentan la salud, el estado físico y la productividad. Este torneo hace que el personal y los empleados en la industria geotérmica sean más saludables y sólidas. Esperemos que este no sea el primero y el último, pero puede continuar en el futuro», dijo.

Momento a Indonesia Gold 2045

Más que un simple torneo, el Campeonato Geotérmico de Fútbol 2025 está diseñado como un foro de amistad industrial en un ambiente de deportividad. Este evento también está abierto a todos los interesados ​​de energía geotérmica: compañías de desarrollo, académicos, agencias gubernamentales, a los medios de comunicación.

GSI espera que este torneo pueda ser una agenda anual que no solo fortalezca las relaciones entre los actores de la industria, sino que también contribuya significativamente a acelerar la transición de la energía de Indonesia hacia un futuro verde, sostenible y de acuerdo con la visión del oro de Indonesia 2045.