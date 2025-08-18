El primer servicio de autobuses comienza en la remota aldea Ambeshari de Gadchiroli







En un hito histórico, el Gadchiroli La policía, en colaboración con la Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC), tuvo éxito en el lanzamiento del primer servicio de autobuses a una aldea Ambeshari extremadamente remota y otras 14 pueblos circundantes en el distrito de Gadchiroli, dijeron el lunes las autoridades.

Ambeshari se encuentra a unos 100 km de la sede de la policía del distrito de Gadchiroli y a 21 km de Katedari en el distrito, ha permanecido durante mucho tiempo debido a la falta de transporte público.

Según la policía de Gadchiroli, el servicio de autobuses fue marcado el lunes 18 de agosto de 2025, marcando un paso significativo para mejorar la conectividad para las comunidades tribales que viven en regiones afectadas por maoístas.

En la función inaugural, los aldeanos dieron una gran bienvenida tradicional, con instrumentos populares, bailes y escolares agitando la bandera india cuando el autobús llegó a la aldea por primera vez desde la independencia, dijo.

La iniciativa fue lanzada por el inspector de policía asistente Ajay Bhosale del puesto avanzado de Katedari, bajo la guía del Superintendente de Policía de Gadchiroli Neelotpal.

El ame Gadchiroli de Gadchiroli a Ambâon, Kanothona, Jeridah, Jerakadon, Kheedagon, Kheedaga, Jaysingala, Malevada, que es serviente y 15 aldeanos.

También ofrecerá a los locales y sus hijos para acceder a la educación, la atención médica y los servicios gubernamentales, etc. policía dicho.

A principios de este año, se iniciaron servicios de autobús similares entre Gadchiroli a Katedari (abril de 2025), Gatta a Wangetri y Markanar a Aheri, con el apoyo activo de la fuerza policial.

El proyecto es parte de un esfuerzo mayor de la policía de Gadchiroli para integrar áreas remotas, impulsar el desarrollo y el aislamiento de combate causado por la actividad maoísta.

«Hasta ahora, la policía ha facilitado la instalación de 507 torres móviles, construido 420 km de carreteras y construido 60 puentes en todo el distrito», dijeron los funcionarios.

El servicio de autobuses también garantiza el transporte regular para los estudiantes, lo que permite un mejor acceso a escuelas y reduciendo los viajes diarios de los pies para los aldeanos, dijeron.

Los altos funcionarios de la policía involucrados en la iniciativa incluyen SP (Operaciones) adicional M. Ramesh, SP (administrador) adicional Gokul Raj G., oficial de policía subdivisional (Dhanora) Jagdish Pande y SP (Operaciones) SP (Operaciones) Vishal Nagargoje, todos trabajados bajo la visión de SP Neelotpal.





Fuente