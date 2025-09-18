El primer PLTS de Baseload opera en Filipinas, fortaleciendo la cartera de pertamina nre

VIVA – Planta de energía solar (PLTS) con una capacidad de 197 megavatios Peak (MWP) con el soporte del sistema de almacenamiento de energía de la batería Hur (MWH) de 320 megavatios (MWH) que opera oficialmente en la provincia de Batangas, Filipina. El proyecto administrado por Citicore Renewable Energy Corporation (CERC), una empresa afiliada Pertamina Energía nueva y renovable (Pertamina nre), inaugurado directamente por el presidente filipino Ferdinand Romaldez Marcos Jr. el lunes (15/09).

Este PLTS fue construido en dos ubicaciones, a saber, 125 MWP y 72 MWP luntal, ambos se encuentran en la provincia de Batangas. Con el apoyo de Bess, esta instalación se convirtió en el primer PLT híbrido, así como en la primera base de Basos en Filipinas, lo que significa que este PLTS puede suministrar electricidad limpia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

«La operación de los 197 MWP PLT con el apoyo de Bess 320 MWH es un hito importante no solo para Filipinas, sino también pertamina. Como accionista de CEC, apreciamos en gran medida este logro porque ayudó a fortalecer la cartera de energía renovable de la pertamina.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., también transmitió su aprecio y esperaba que CEC pudiera lograr consistentemente este objetivo. Este proyecto también es una inspiración para alentar el uso de energía renovable en Indonesia, especialmente con tecnología de almacenamiento de energía a gran escala para superar los desafíos intermitentes.

Además de fortalecer las transiciones de energía, el rendimiento de CEC también es impresionante. En el semestre I-2025, la compañía registró ingresos ₱ 2.66 mil millones (USD 134 millones) con ganancias netas creció un 38% a ₱ 630 millones (USD 32 millones). El precio de las acciones también ha aumentado un 32% desde principios de año.

Se espera que Batangas PLTS suprima las emisiones de carbono de hasta 265,933 toneladas de co₂e por año, si el supuesto de absorción de carbono de 1 árbol equivalente a 25 kg, entonces el proyecto es equivalente a plantar más de 12 millones de árboles. No solo eso, este PLTS también está listo para suministrar electricidad limpia para 158.300 hogares. Este impacto positivo está en línea con las aspiraciones de Pertamina para alentar las transiciones energéticas en la región de la ASEAN.

El vicepresidente de Comunicación Corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, agregó, Pertamina respalda los pasos de sub posesión y subsidiarias en el desarrollo de un negocio de energía limpia para lograr la seguridad energética en el país. Más que eso, Pertamina también espera liderar la transición de energía en la región del sudeste asiático.

«La pertamina como líder de la transición energética en Indonesia espera asumir un papel en la transición de la energía limpia en la región del sudeste asiático. Esto está en línea con el enfoque de Pertamina en el desarrollo de la energía renovable», dijo Fadjar.