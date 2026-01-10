El primer OTT 2026 de KPK arresta a 8 personas en la oficina de impuestos del norte de Yakarta y se confiscan cientos de millones en efectivo y divisas

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) llevó a cabo una operación encubierta (OTT) en la Oficina Regional de la Dirección General Impuesto (DJP) Norte de Yakarta. La OTT arrestó a ocho personas relacionadas soborno reducción del valor fiscal.

«Hasta la fecha, el equipo ha arrestado a ocho personas, junto con pruebas en forma de dinero», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

En cuanto a las pruebas en forma de dinero, el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, explicó que lo que la comisión anticorrupción confiscó fueron cientos de millones de rupias y divisas (forex).

«Mientras tanto, hay cientos de millones de rupias y también hay divisas», dijo Fitroh cuando fue contactado por separado.

Según él, la OTT estaba relacionada con el presunto soborno de reducción de impuestos. Sin embargo, Fitroh no ha explicado en detalle las circunstancias del caso. «El soborno está relacionado con una reducción del valor fiscal», dijo brevemente.

Dijo además que la comisión anticorrupción arrestó a funcionarios tributarios y contribuyentes (WP) de la operación.

Se sabe que este OTT es el primero en 2026 en arrestar a empleados del Ministerio de Finanzas de DJP, precisamente en la Oficina Regional de DJP en Yakarta. El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de la parte arrestada. (Hormiga)