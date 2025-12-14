El primer oro del indonesio Pencak Silat en los SEA Games 2025 se abrió desde el número de artes del equipo masculino

Bangkok, LARGA VIDA – El contingente indonesio finalmente abrió el grifo. no una medalla de la sucursal artes marciales De Juegos del MAR 2025 Tailandia. La primera medalla de oro fue donada por el equipo artístico masculino que tuvo una actuación impresionante en el Impact Arena Muang Thong Thani, Bangkok, el domingo.

El equipo reforzado por Andika Dhanireksa, Rano Slamet Nugraha y Asep Yuldan Sani emergió como el mejor tras recibir una puntuación de 9,965 por parte del jurado. Esta puntuación fue ligeramente superior a la del equipo de Singapur que tuvo que conformarse con el segundo lugar con una puntuación de 9,935.

Este éxito es una dulce apertura para pencak silat indonesio en los SEA Games de 2025, además de confirmar el dominio de Indonesia en los eventos artísticos. Asep Yuldan Sani dijo que estaba agradecido por este logro y dijo que este oro era muy significativo para el equipo y el pencak silat nacional.

Asep expresó su orgullo de poder presentar esta vez la primera medalla de oro en la rama de pencak silat en los SEA Games. Consideró que estos resultados son el resultado de un arduo trabajo y una larga preparación realizada con sus compañeros.

«Gracias a Dios, estoy muy feliz, muy orgulloso de poder presentar una medalla de oro en los SEA Games», dijo Asep, citado por Antara.

El atleta, que también ganó el oro en los SEA Games de Camboya 2023, también apreció el papel de muchas partes en el éxito del equipo. Según él, un factor importante detrás de este logro fue el apoyo de los entrenadores, administradores y del gobierno, incluido el éxito al conservar su medalla de oro en los SEA Games.

Además, Asep explicó que el principal desafío en el evento de artes en equipo no fue solo una cuestión de técnica, sino también el trabajo en equipo. Consideró que la armonía de percepción, emoción y movimiento era la clave para que las actuaciones de los tres atletas pudieran unificarse en la arena.

Al ganar este oro, Indonesia ha abierto la oportunidad de aumentar el número de medallas de la rama pencak silat en los siguientes eventos. El equipo de pencak silat es optimista y podrá volver a ofrecer los mejores resultados a Indonesia a nivel internacional. (Hormiga)