El primer ministro Modi y Merz comparten momentos festivos en el Festival Internacional de Cometas de Gujarat







Primer Ministro Narendra modo y el canciller alemán Friedrich Merz participaron el lunes en el Festival Internacional de Cometas en la orilla del río Sabarmati en Ahmedabad, Gujarat, y fueron testigos del color, la energía y la vitalidad cultural del evento anual.

El Festival Internacional de Cometas se celebra cada año en Gujarat durante el mes de enero para conmemorar Uttarayan, un período importante en el calendario hindú que simboliza el viaje del sol hacia el norte y el comienzo de la temporada de verano.

El festival atrae a participantes y visitantes de toda la India y de todo el mundo.

El primer ministro Modi y el canciller Merz recibieron una cálida recepción a su llegada al lugar y recibieron pañuelos tradicionales gujarati como señal de bienvenida.

El ambiente era festivo cuando artistas y artistas de diferentes partes del estado exhibieron formas de danza tradicional y música folclórica para saludar al líder alemán visitante y celebrar el espíritu de la ocasión.

Posteriormente, ambos líderes se sumaron a las celebraciones volando cometas, sumergiéndose de lleno en las festividades.

Se vio al Primer Ministro volando una cometa especialmente diseñada que llevaba el mensaje «Bharat – Vasudhaiva Kutumbakam», reflejando la filosofía de la India del mundo como una sola familia.

Algunas cometas también presentaban el tricolor, deidades hindúes y motivos de ambos líderes.

Grandes multitudes se reunieron a lo largo de la orilla del río para ver a los dos líderes.

Se vio a muchos ondeando banderas nacionales indias y alemanas, subrayando la amistad de larga data y la creciente asociación entre los dos países.

También estuvieron presentes varios participantes internacionales que habían viajado a Gujarat para participar en el festival, y el Primer Ministro Modi y el Canciller Merz interactuaron con algunos de ellos durante el evento.

También se vio al Primer Ministro explicando a la Canciller alemana la importancia de la decoracionescostumbres y tradiciones asociadas con las vibrantes celebraciones de Uttarayan, destacando la importancia cultural del festival en Gujarat.

El Canciller Merz llegó a la India a primera hora del lunes en una visita destinada a fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre la India y Alemania.

Más temprano ese día, el primer ministro Modi y el canciller Merz visitaron el Sabarmati Ashram para rendir homenaje a Mahatma Gandhi, donde vieron una exposición que muestra la vida y el legado de Gandhi.

La Canciller alemana también registró sus palabras en el libro de visitas.

Más tarde ese día, está previsto que los dos líderes celebren conversaciones bilaterales en el Centro de Convenciones Mahatma Mandir en Gandhinagar, y se espera que las discusiones se centren en mejorar la cooperación en varios sectores.

La asociación estratégica entre India y Alemania cumplió recientemente 25 años.

En una declaración, la Oficina del Primer Ministro declaró: «Los dos líderes revisarán el progreso realizado en la Asociación Estratégica India-Alemania, que recientemente cumplió 25 años. Su discusión también se centrará en una mayor intensificación de la cooperación en comercio e inversión, tecnología, educación, capacitación y movilidad, al mismo tiempo que promoverá la colaboración en importantes dominios de defensa y seguridad, ciencia. innovación e investigación, desarrollo verde y sostenible, y vínculos entre personas».

Los dos líderes también intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones regionales y globales, además de dialogar con líderes empresariales e industriales de India y Alemania.

