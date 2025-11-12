El primer ministro Modi y el rey de Bután discuten la cooperación en energía, desarrollo de capacidades y defensa







Primer ministro Narendra Modi mantuvo amplias conversaciones con el rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, durante su visita al país del Himalaya. Las discusiones cubrieron áreas como energía, defensa y tecnología. El primer ministro Modi elogió la reunión y dijo que cubrió toda la gama de vínculos entre los dos países.

«Tuve una muy buena reunión con Su Majestad Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, el Rey de Bután. Cubrimos toda la gama de relaciones entre India y Bután. Discutimos la cooperación en sectores como energía, desarrollo de capacidades, conectividad, tecnología, defensa y seguridad. India se enorgullece de ser un socio clave en el viaje de desarrollo de Bután», dijo en una publicación en X.

Tuve una muy buena reunión con Su Majestad Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, el Rey de Bután. Cubrimos toda la gama de relaciones entre India y Bután. Discutimos la cooperación en sectores como energía, desarrollo de capacidades, conectividad, tecnología, defensa y seguridad. La India se enorgullece de… pic.twitter.com/8OEX7wQnhI – Narendra Modi (@narendramodi) 11 de noviembre de 2025

En otra publicación, compartió lo conmovido que estaba por la reverencia con la que se han recibido las reliquias sagradas del Señor Buda en Bután y subrayó cómo mostró el vínculo espiritual entre las dos naciones.

«Profundamente conmovido por la reverencia con la que las Reliquias Sagradas del Señor Buda de la India han sido recibidas en Bután. Esto refleja el vínculo espiritual duradero entre nuestro pueblo, un vínculo arraigado en el mensaje de paz y armonía del Señor Buda».

Profundamente conmovido por la reverencia con la que han sido recibidas en Bután las Sagradas Reliquias del Señor Buda de la India. Esto refleja el vínculo espiritual duradero entre nuestro pueblo, un vínculo arraigado en el mensaje de paz y armonía del Señor Buda. pic.twitter.com/3vJjTFEhPI – Narendra Modi (@narendramodi) 11 de noviembre de 2025

Junto con el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, el primer ministro Modi inauguró la Proyecto hidroeléctrico Punatsangchhu-II y lo llamó un «símbolo duradero» de la amistad entre Nueva Delhi y Thimpu.

Escribió en X: «¡Impulsando el desarrollo, profundizando la amistad e impulsando la sostenibilidad! La cooperación energética sigue siendo un pilar clave de la asociación India-Bután. Hoy inauguramos el Proyecto Hidroeléctrico Punatsangchhu-II. Este es un símbolo duradero de amistad entre nuestros países».

¡Impulsando el desarrollo, profundizando la amistad e impulsando la sostenibilidad! La cooperación energética sigue siendo un pilar clave de la asociación India-Bután. Hoy inauguramos el Proyecto Hidroeléctrico Punatsangchhu-II. Este es un símbolo duradero de amistad entre nuestros países. pic.twitter.com/amYDqzxD1Q – Narendra Modi (@narendramodi) 11 de noviembre de 2025

El primer ministro Narendra Modi llegó a La capital de ButánThimphu, el martes para su visita de Estado de dos días al país y fue recibido con una «cálida y amable bienvenida» por el Primer Ministro de Bután, Tshering Tobgay, en el aeropuerto.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente