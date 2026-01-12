El primer ministro Modi y el canciller alemán Merz revisan las relaciones entre India y Alemania en Gandhinagar







El primer ministro Narendra Modi y el canciller alemán Friedrich Merz se reunieron delegaciónconversaciones a nivel en el Centro de Convenciones Mahatma Mandir en Gandhinagar el lunes, centrándose en mejorar la cooperación en varios sectores.

El Canciller Merz llegó a la India a primera hora del lunes en una visita destinada a fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre la India y Alemania.

Se espera que los dos líderes hayan revisado los avances realizados en la Asociación Estratégica India-Alemania, que recientemente cumplió 25 años.

Su discusión también se centró en intensificar aún más la cooperación en comercio e inversión, tecnología, educación, capacitación y movilidad, al tiempo que avanzaba la colaboración en importantes dominios de defensa y seguridad, ciencia, innovación e investigación, desarrollo verde y sostenible, y vínculos entre pueblos.

Horas antes, el Primer Ministro Modi y el Canciller alemán Merz participaron en el Festival Internacional de Cometas en la orilla del río Sabarmati, siendo testigos del color, la energía y la vitalidad cultural del evento anual.

El primer ministro Modi y el canciller Merz recibieron una cálida recepción a su llegada al lugar y recibieron pañuelos tradicionales gujarati como señal de bienvenida.

El ambiente era festivo cuando artistas y artistas de diferentes partes del estado exhibieron formas de danza tradicional y música folclórica para saludar al líder alemán visitante y celebrar el espíritu de la ocasión.

Posteriormente, ambos líderes se sumaron a las celebraciones volando cometas, sumergiéndose de lleno en las festividades.

Se vio al Primer Ministro volando una cometa especialmente diseñada que llevaba el mensaje «Bharat – Vasudhaiva Kutumbakam», reflejando la filosofía de la India del mundo como una sola familia. Algunas cometas también presentaban el tricolor, deidades hindúes y motivos de ambos líderes.

Grandes multitudes se reunieron a lo largo de la orilla del río para ver a los dos líderes. Se vio a muchos saludando a indios y alemanes. banderas nacionalessubrayando la amistad de larga data y la creciente asociación entre los dos países.

También estuvieron presentes varios participantes internacionales que habían viajado a Gujarat para participar en el festival, y el Primer Ministro Modi y el Canciller Merz interactuaron con algunos de ellos durante el evento.

También se vio al Primer Ministro explicando a la Canciller alemana la importancia de las decoraciones, costumbres y tradiciones asociadas con las vibrantes celebraciones de Uttarayan, destacando la importancia cultural del festival en Gujarat.

El Primer Ministro Modi y el Canciller Merz también visitaron el Sabarmati Ashram para rendir homenaje a Mahatma Gandhi, donde vieron una exposición que muestra la vida de Gandhi y legado.

La Canciller alemana también registró sus palabras en el libro de visitas.

