El primer ministro Modi visitará Malasia el 7 de febrero por invitación del primer ministro Anwar Ibrahim







Primer ministro Narendra Modi realizará una visita oficial a Malasia a finales de esta semana por invitación del primer ministro malayo Anwar Ibrahim, anunció el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA).

La visita del 7 y 8 de febrero sería la tercera del Primer Ministro Modi a Malasia, y la primera después de la elevación de la relación bilateral India-Malasia a una «Asociación Estratégica Integral» en agosto de 2024.

Durante la visita, afirmó el MEA, el Primer Ministro Modi sostendrá conversaciones bilaterales con su homólogo de Malasia y también interactuará con miembros de la comunidad india, así como con representantes de la industria y las empresas.

También está previsto que se celebre el décimo Foro de directores ejecutivos de India y Malasia coincidiendo con la visita del Primer Ministro.

«India y Malasia comparten lazos de amistad de larga data, basados ​​en conexiones históricas, de civilización y culturales. La relación se fortalece aún más por la presencia de una diáspora india de 2,9 millones de personas en Malasia, la tercera más grande del mundo», se lee en un comunicado emitido por la Algo.

«La relación entre India y Malasia es multifacética y está creciendo. La próxima visita del Primer Ministro sirve como una oportunidad para que ambos líderes revisen toda la gama de cooperación bilateral, que va desde el comercio y la inversión, la defensa, la seguridad y la cooperación marítima, hasta la tecnología digital y financiera, la energía, la atención sanitaria, la educación, la cultura, el turismo y los vínculos entre pueblos; así como para establecer el camino para un compromiso futuro para beneficio mutuo», añadió.

En octubre pasado, el Ministro de Asuntos Exteriores (EAM) S Jaishankar se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Mohamad Haji Hasan, al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, para discutir los avances en curso en la cooperación bilateral.

Durante la reunión, EAM Jaishankar y Mohamad Haji Hasan también discutieron la situación actual en Myanmar.

Malasia fue sede de la 47ª Cumbre de la ASEAN y cumbres relacionadas sobre el tema «Inclusividad y Sostenibilidad» bajo su presidencia.

El EAM representó Primer ministro Modi en la XX Cumbre de Asia Oriental en Kuala Lumpur.

Ese mismo mes, durante su discurso virtual en la 22ª Cumbre India-ASEAN en Kuala Lumpur, el Primer Ministro Modi declaró que el siglo XXI es el siglo de la India y la ASEAN, subrayando los profundos vínculos históricos, culturales y de civilización que unen a las dos regiones.

La cumbre, presidida por Malasia, marcó la duodécima participación consecutiva del primer ministro Modi en el diálogo anual y sirvió como plataforma para que los líderes evaluaran el progreso bilateral y trazaran una cooperación más profunda. En sus palabras de apertura, el Primer Ministro Modi felicitó sinceramente a Timor-Leste por su incorporación formal como undécimo miembro de la ASEAN, dio la bienvenida a su delegación y prometió el apoyo de la India a su desarrollo humano.

Reafirmó el compromiso de la India con la unidad de la ASEAN, la centralidad de la ASEAN y las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, al tiempo que aplaudió la adopción por parte del bloque de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045. En cuanto a la colaboración económica, el Primer Ministro Modi instó a una revisión acelerada del Acuerdo Libre ASEAN-India. Acuerdo comercial (AITIGA) para liberar todo el potencial de las relaciones comerciales, beneficiando a más de dos mil millones de personas y mejorando la resiliencia regional.

En su discurso virtual, el Primer Ministro Modi también condenó el terrorismo como una grave amenaza para la paz mundial y pidió una acción internacional concertada. En consonancia con el tema de la presidencia de Malasia de «Inclusividad y Sostenibilidad», el Primer Ministro Modi también había revelado un ambicioso conjunto de iniciativas, incluida la de India que brinda un sólido respaldo al Plan de Acción ASEAN-India (2026-2030).

