El primer ministro Modi visita a Himachal y Punjab afectado por las inundaciones, asegura el apoyo total del Centro







Primer ministro Narendra Modi El martes dijo que su gobierno está hombro con hombro con las personas afectadas cuando comienza su visita a Himachal Pradesh y Punjab para hacer un balance de la situación de la inundación.

El primer ministro Modi estará en una visita de un día a Himachal Pradesh y Punjab para hacer un balance de la situación de la inundación, dijeron funcionarios, informaron la agencia de noticias PTI.

Después de visitar Himachal Pradesh, el primer ministro Modi realizará una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones en Punjab. Visitará Gurdaspur y mantendrá discusiones con altos funcionarios y presidirá una reunión de revisión sobre la situación del terreno, dijeron los funcionarios.

También interactuará con personas afectadas por inundaciones, así como el equipo de NDRF, SDRF y AAPDA Mitra en Gurdaspur.

Mientras se iba de Delhi a Himachal Pradesh y Punjab para revisar la situación a raíz de inundaciones y deslizamientos de tierra, el primer ministro Modi escribió en X: «El Gobierno de la India está hombro con hombro con los afectados en esta trágica hora».

Dejando a Himachal Pradesh y Punjab para revisar la situación a raíz de las inundaciones y los deslizamientos de tierra. El Gobierno de la India está hombro con hombro con los afectados en esta trágica hora. – Narendra Modi (@Narendramodi) 9 de septiembre de 2025

El primer ministro Modi estaba profundamente preocupado por la situación de la inundación en Punjab y la estaba monitoreando de cerca, dijo el domingo el jefe de Punjab BJP, Sunil Jakhar, el domingo, informó PTI.

Se han hecho arreglos de seguridad ajustados en Gurdaspur A raíz de la visita del primer ministro.

Punjab se enfrenta actualmente a uno de sus peores desastres de inundación en décadas. Las inundaciones son el resultado de ríos hinchados en el Sutlej, Beas y Ravi junto con riachuelos estacionales causados ​​por fuertes lluvias en sus áreas de captación en Himachal Pradesh y Jammu & Cachemira.

Además, las fuertes lluvias en los últimos días en Punjab también agravaron la situación de las inundaciones.

El número de muertos debido a las devastadoras inundaciones en Punjab es de 51, mientras que los cultivos en hectáreas de 1.84 lakh han sido dañadas.

El Pesadas lluvias monzónicas Durante la semana pasada, ha provocado que los ríos se hinchen e inundaron varios distritos en todo el estado, dejando a miles afectadas y provocando operaciones de alivio a gran escala.

Antes de la visita del primer ministro Narendra Modi al estado, el presidente del Partido Aam Aadmi (AAP), Aman Arora, expresó hoy la esperanza de que el Centro anunciaría un paquete de ayuda para el estado afectado por las inundaciones.

«Punjab ha estado tambaleándose bajo las inundaciones durante los últimos 20-25 días. Mañana, el primer ministro Modi viene a Punjab. Le damos la bienvenida y esperamos que mañana le entregue un paquete de ayuda a Punjab. estimación preliminar de daño debido a inundaciones asciende a Rs 20,000 millones de rupias «, dijo Arora a ANI.

(Con entradas de PTI y ANI)









Fuente